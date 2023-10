Ecco tutte le sagre nel Lazio da non perdere, per chiudere in bellezza il mese di ottobre. Si mangiano piatti tipici e si visitano posti incantevoli

Le sagre sono un’ottima occasione per mangiare piatti particolari e tipici, oltre che per visitare posti nuovi. Ad esempio, ottobre, nella seconda metà del mese regala appuntamenti importanti se si abita nel Lazio o nei dintorni. Ed ecco quelle da non perdere e cosa si mangia di buono.

Le sagre offrono un ottimo pretesto agli italiani. Andare ad assaggiare dei piatti tipici, vedere posti nuovi, incontrare gente, assistere a spettacoli e performance. Insomma, uno scampolo di vacanza, concentrata, di solito, in un bel centro storico, gustando buon cibo.

Ce ne sono tante, in ogni Regione d’Italia. Ad esempio, in Lombardia se ne trovano di tutti i tipi e in ogni mese, anche ad agosto. Non è da meno il Lazio con le sue interessanti e gustose proposte. Ecco quali sono quelle da non perdere fino al 31 ottobre.

Ecco tutte le sagre nel Lazio da non perdere, tra cioccolato e castagne

Ad esempio, dal 20 al 22 ottobre, a Marino, torna la saga Castelli di Cioccolato. Una vera festa che trasforma il centro storico in un paradiso per golosi. Qui, infatti, oltre ad assaggiare del buonissimo cioccolato artigianale, declinato in ogni forma, potremo partecipare a show cooking e laboratori didattici per i bimbi.

Questo fine settimana, invece, fino a domani, a Manziana, si possono gustare le castagne, visto che si sta tenendo, in questi giorni, la Sagra della Castagna. Qui, oltre alla castagna, ospite principale della festa, ci sono tante bancarelle, prodotti locali e regionali, performance di artisti. I piatti? Tanti, come lo spezzatino di cinghiale alla cacciatora con castagne, la zuppa autunnale di verdure con legumi e castagne, la pizza fritta con crema di marroni.

Non solo a Manziana, ma ecco altre delle castagne in programma nel Lazio

Ecco tutte le sagre nel Lazio da non perdere per chi ama le castagne. Infatti, oltre a Manziana, ci sono altre sagre dedicate alla castagna. A Canepina, in provincia di Viterbo, ogni domenica di ottobre vengono date caldarroste gratuite ai partecipanti.

Dal 27 al 29 ottobre, invece, sarà Cave a festeggiare le castagne, insieme a prodotti tipici. E a Latera, si celebra la Saga del Marrone nei weekend del 21-22 e 28-29 ottobre. Qui, addirittura, per gli sportivi, è prevista una gara podistica di 9,3 chilometri. E fino a domani, a Soriano nel Cimino (Viterbo) c’è la Festa della Castagna, occasione per visitare l’incantevole borgo medievale.