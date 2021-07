Con l’arrivo del caldo la nostra dieta cambia. Un po’ perché stanchi delle temperature e un po’ perché ci passa la fame, cucinare diventa un problema.

Passare troppe ore davanti ai fornelli ci stanca ma dobbiamo comunque mangiare per affrontare al meglio le nostre giornate.

Sappiamo quanto frutta e verdura siano essenziali nel periodo estivo. Ma come possiamo fare per mangiare ed idratarci con gusto?

Grazie a questo articolo scopriremo il segreto dei migliori chef per creare un piatto tanto semplice quanto gustoso.

Ecco svelato il trucco dei migliori chef per una squisita insalata di frutta

Ogni volta che non sappiamo cosa mangiare, decidiamo di prepararci un’insalata. Le verdure sono fondamentali per il nostro organismo ma a volte ci annoiano un po’.

Quando mangiamo la frutta, ci è più facile fare una macedonia per riuscire a mangiare più frutti contemporaneamente.

Ma entrambi questi piatti non ci piacciono più come una volta. A quale alternativa gustosa possiamo pensare?

Pochi di noi sanno che ci basterà fare un’insalata di frutta. Ci basterà tagliare a cubetti qualche pesca, delle albicocche e del melone.

Aggiungeremo poi qualche fetta di cetriolo e condiremo con dell’olio extravergine d’oliva.

Infine, per rendere ancora più particolare e squisita la nostra insalata, dovremo aggiungere delle mozzarelline precedentemente scolate e un po’ di noci.

Ecco svelato il trucco dei migliori chef per una squisita insalata di frutta. I nostri pasti saranno subito più gustosi e potremmo proporre questo piatto sia come antipasto che come secondo.

Sarà possibile creare questo piatto spendendo meno di 2 euro a porzione e assumeremo solo 355 calorie.

Come servirla

Per rendere la nostra insalata di frutta ancora più gustosa potremo aggiungerci dei semi di girasole o di zucca. Questi esalteranno maggiormente la croccantezza del nostro piatto.

Arricchiamo il nostro piatto con qualche foglia di rucola o songino. Daremo così quel tocco in più di colore che rende unico un piatto.

Utilizziamo delle piadine integrali per creare delle coppette in cui servire la nostra insalata.

Con questi semplici trucchetti renderemo il nostro pasto unico e gustoso. I nostri ospiti resteranno piacevolmente stupiti e ci chiederanno subito il segreto di questa meravigliosa insalata.

