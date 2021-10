In molti i casi i dettagli fanno la differenza e determinano la bellezza. Ma se quel particolare, che dovrebbe distinguere un volto da un altro, invece, invecchia ed è antiestetico, potrebbe essere un problema per noi.

Se abbiamo quel piccolo difetto che non fa sentire a proprio agio, come le palpebre cadenti, l’unica soluzione non è sempre l’intervento chirurgico.

È una caratteristica che spesso non dipende dall’età ma dalla conformazione del viso. In altri casi, invece, gli anni che passano sono la causa scatenante di questo dettaglio della palpebra, detto anche “occhio incappucciato”.

Anche alcune delle più belle star e attrici internazionali hanno questo tipo di palpebra, eppure, tramite i make up artist, lo nascondono perfettamente con il trucco. Inoltre, usare alcune tecniche e scegliere i colori giusti può sicuramente valorizzare l’occhio, rendendo questa caratteristica sensuale e accattivante.

Il trucco straordinario per nascondere le palpebre cadenti e avere un effetto lifting

Di certo non è possibile fare miracoli, ma usare alcuni trucchetti può alleggerire questo effetto cadente della palpebra.

Le sopracciglia hanno un ruolo importante per definire lo sguardo, avere un bel disegno, curato e pieno, potrebbe dare la giusta armonia. Quindi, prima di ogni cosa pettiniamole attentamente, diamo una forma adatta al nostro viso. Modelliamole ad ala di gabbiano o ad arco, evitando quelle dritte, che riducono maggiormente la palpebra.

Per aprire lo sguardo potenziamo al massimo le ciglia, con mascara allunganti che rendono gli occhi profondi e intensi. Se ne abbiamo poche, per le grandi occasioni utilizziamo le ciglia finte a ciuffi, che danno un look più naturale. Quelle a strisce solitamente donano un aspetto troppo pensante e artefatto, meglio evitarle.

Se non sappiamo rinunciare all’eyeliner, usiamolo, ma in modo delicato, fare grandi linee sarebbe controproducente. Meglio giocare con matite kajal, facilmente sfumabili o con i contrasti degli ombretti.

Eye contouring

Ma il trucco straordinario per nascondere le palpebre cadenti e avere un effetto lifting è l’eye contouring.

È una tecnica molto usata che prevede l’uso di un colore scuro, all’attaccatura delle ciglia, per poi sfumarlo con tinte sempre più chiare fino ad arrivare alle sopracciglia. Regoliamo la sfumatura tenendo l’occhio aperto, per proporzionare bene i colori.

Gli ombretti più adatti generalmente sono dal neutro, cipria, crema, beige, marrone e tortora. Per le serate speciali potremo invece marcare con toni più scuri, effetto smokey eyes. Invece, trucchiamo solo la rima inferiore con una matita colorata o nera per le uscite quotidiane, quando non abbiamo troppo tempo da dedicare.

In casi estremi possiamo ricorrere a dei “tiranti”, ovvero i wonderstripes, che sono degli adesivi minuscoli, da applicare direttamente sulla palpebra cadente.

