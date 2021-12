La fine dell’anno si avvicina sempre di più e in molti lo festeggeranno tra amici e familiari. Sarà l’occasione per fare sfoggio di tutto il nostro stile ed eleganza, dando sfogo al desiderio di sentirci belle, ormai soppresso da diverso tempo. Non ci resta che decidere quali capi scegliere per accogliere il nuovo anno al meglio. Ecco quindi giacche, abiti e pantaloni perfetti a 20 ed anche a 60 anni per un Capodanno 2021 alla moda.

I classici colori del Capodanno

Il Capodanno è la festività per eccellenza in cui possiamo sfoggiare i capi più stravaganti completamente coperti di paillettes. Dopotutto, non c’è momento migliore dell’anno per brillare! Soprattutto quest’anno, dato che questo trend si è già fatto strada sulle passerelle della moda autunno/inverno di quest’anno.

Le più audaci non potranno rinunciare a una gonna lunga completamente paillettata. Quelle a falde sono fra le più gettonate della stagione e slanciano la figura di tutte, assottigliando il punto vita. Possiamo abbinare questa gonna luminosa a dei maglioni sensoriali o delle pellicce voluminose, rigorosamente sintetiche.

Un altro grande classico del Capodanno è il look nero e seducente. Dopotutto, non esiste miglior alleato per nascondere la pancia in occasione delle abbuffate di fine anno. Senza contare che si tratta di un colore che assicura una grande eleganza se combinato ad un taglio sartoriale. Con delle calze velate possiamo sfoggiare un abito corto che arrivi proprio sopra il ginocchio, tendenzialmente sobrio ma con qualche dettaglio stravagante. Magari le maniche a sbuffo o dei gioielli sulle spalle a richiamare quelle militari o delle guerriere fantasy. Accostiamolo a degli orecchini importanti a candelabro che attirino luce sul nostro volto.

Giacche, abiti e pantaloni perfetti a 20 ed anche a 60 anni per un Capodanno 2021 alla moda

Quest’anno è tornato di gran moda il velluto, che la fa da padrone anche a Capodanno. Infatti, i suoi riflessi argentati lo rendono il tessuto perfetto anche in questa occasione dell’anno. Scegliamo un completo interamente in velluto, dal pantalone a falde, alla giacca dal taglio maschile, ma dalla vita stretta. Ci sentiremo alla moda, eleganti, ma anche comode e al caldo.

Non possiamo poi non citare il rosso, che però possiamo applicare ai pigiami in seta utilizzati dalle star anche nelle occasioni più formali. Abbiniamolo a scarpe e borsa in vernice per sentirci sulle passerelle di Milano. Completiamo il look per avere un viso più magro e bello scegliendo questi tagli pratici ed eleganti come le star.