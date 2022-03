Se già da adolescenti veniamo spesso rimproverati per crucciarci troppo di quelli che riteniamo difetti fisici importanti, anche superati gli anta la musica non cambia.

Certamente abbiamo maturato un’esperienza e una consapevolezza diverse rispetto alla gioventù, ma rimane sempre quel pizzico di insicurezza difficile da gestire.

Del resto, quando le rughe e i capelli bianchi cominciano a fare la loro comparsa qua e là, è normale sentirsi a disagio, per così dire.

Ecco perché ricorriamo a tinte o espedienti per camuffare capelli fini e radi o ancora andiamo alla ricerca di tisane detox o esercizi per rimetterci in forma.

Quello che però poche sanno è che per snellire i fianchi e il girovita anche senza ricorrere a soluzioni “drastiche” potremmo semplicemente giocare con l’outfit.

In effetti, non servono solo i tacchi per sembrare più alte e slanciate, ma esistono altri furbissimi trucchetti per sfoggiare una forma invidiabile.

Il primo accessorio a cui rivolgere attenzione è naturalmente la cintura, preziosa alleata quando si tratta di assottigliare il girovita.

Ma attenzione perché ad ogni tipo di fisicità corrisponde uno specifico taglio: con fisico a pera o clessidra, ad esempio, meglio scegliere cinture strette.

Al contrario, con fisico a mela o busto lungo, sarebbe preferibile puntare su cinture più larghe, così da riequilibrare la sezione centrale.

Il segreto sta poi nell’indossarle allentate e coordinarle cromaticamente a magliette, maglioni o cardigan, insomma all’abbigliamento della parte alta.

A tal proposito, ricordiamo di prediligere scollature ampie e a V o di lasciare sbottonati i colletti delle camicie.

Anche maniche ampie, lunghe o a sbuffo potrebbero essere d’aiuto: visto che sono voluminose e dunque appariscenti faranno passare in secondo piano eventuali fianchi larghi.

Per snellire i fianchi e il girovita anche senza fare diete o esercizi basterebbe conoscere questi trucchetti

Una certa accortezza va comunque riservata anche alla scelta delle stampe sul tessuto e le righe verticali certamente giocano un ruolo di prim’ordine.

Cosa più di questa geometria snellisce e allunga la figura? Che si tratti di gessati, abiti o smanicati poco importa, l’effetto sarà lo stesso.

Altro capo che non dovrebbe mai mancare nell’armadio quando si tratta di illusioni ottiche è la gonna a vita alta, che arriva fino al ginocchio.

Soluzione facile e immediata anche per le serate eleganti: non dovremo fare altro che puntare su un abito scollato, con fascia centrale.