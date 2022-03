Le piattaforme streaming hanno profondamente cambiato il nostro modo di guardare la TV. Oggi abbiamo a disposizione in ogni momento film, documentari, serie TV e concerti. E, quando arriviamo alla fine del mese, l’attesa sale sempre alle stelle per scoprire le nuove uscite di Netflix, Sky, Disney+ e Prime Video. È il momento di mettersi comodi perché ad aprile avremo davvero pane per i nostri denti per quanto riguarda le serie. Ecco le 5 imperdibili serie TV che accompagneranno le prime serate primaverili e che ci terranno incollati allo schermo. Una di queste l’attendevamo davvero da anni e farà felici milioni di persone.

La quinta stagione di Elite

Negli ultimi anni, i teen drama hanno riscosso un enorme successo di pubblico e critica. Lo stesso possiamo dire delle serie TV spagnole come La Casa di Carta e Vis a Vis. Ebbene, Elite appartiene a entrambe le categorie e le sue prime 4 stagioni hanno appassionato i giovani e i meno giovani. L’8 aprile arriverà su Netflix la quinta stagione e ci troveremo immersi ancora una volta negli scandali e nei misteri del liceo più famoso di Spagna.

Anatomia di uno scandalo e Russian Doll 2

Rimaniamo sulla piattaforma Netflix per parlare di altre due serie, che ci faranno terminare velocemente i pop corn. Sienna Miller sarà la protagonista della prima stagione di Anatomia di uno scandalo, nuovo thriller psicologico ambientato nell’élite della società inglese. 6 puntate in uscita il 15 aprile in cui non mancheranno scandali politici, mistero e colpi di scena.

Il 20 aprile sarà la volta della seconda stagione di Russian Doll. La serie premiata agli Emmy ci farà riflettere ancora una volta sul significato della vita, spaziando tra fantascienza e umorismo. In questo capitolo i due protagonisti dovranno vedersela con un portale temporale piazzato nel centro di New York.

Ecco le 5 imperdibili serie TV in arrivo ad aprile che ci faranno finire i pop corn e una l’attendevamo da anni

Non mancheranno interessanti novità anche per gli abbonati Sky. Il 26 aprile arriverà la sesta stagione di Outlander, una delle serie più innovative e amate degli ultimi anni. Nei nuovi episodi Claire e Jamie si troveranno in piena Rivoluzione Americana e dovranno compiere scelte davvero difficili per salvare il loro amore.

La serie che attendevamo da più di due anni è Diavoli. La prima stagione era stata un successo planetario grazie a una scrittura tesa e appassionante e alle ottime prove di Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Il 22 aprile uscirà il secondo capitolo. Si partirà dal finale del precedente e ci troveremo in mezzo a pandemia e lotte commerciali tra USA e Cina. L’hype è già alle stelle.

Approfondimento

Sono queste le 5 serie TV più attese del 2022 su Sky, Netflix e Disney+ che ci terranno incollati al divano