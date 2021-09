Non tutti sono appassionati sostenitori dell’attività fisica. Molti non vedono lo sport come una cosa fondamentale per la propria vita. Ma è ormai noto che non possiamo vivere bene se non pratichiamo qualche forma di allenamento.

Anche camminare, nuotare, correre, sono attività che possiamo tranquillamente fare per tenerci in movimento. Tutte queste azioni fanno bene anche alla nostra mente e ci aiutano a combattere lo stress e l’ansia. Ma ne giova tutto l’organismo, compresi muscoli e grasso in eccesso.

Per iniziare un percorso, potremmo svolgere degli esercizi anche a casa, ritagliando un poco di tempo tra i vari impegni. Chi vuole lavorare sulle zone del corpo che tendono spesso a ingrassare, come cosce e fianchi, può farlo con degli allenamenti mirati.

Per snellire e scolpire cosce e fianchi ecco 5 esercizi facili e semplici

I primi esercizi da fare, dopo un riscaldamento generale, sono gli squat. In piedi, a gambe divaricate e mani sui fianchi, piegare le ginocchia, mantenendo la schiena dritta. Ripetere l’esercizio per 20 volte e rimanere in posizione per qualche secondo. I minuti e le ripetizioni variano rispetto al nostro livello iniziale. Questo movimento servirà a tonificare i punti critici anche di glutei e polpacci, senza nessun tipo di attrezzo.

Per gli arti inferiori facciamo per 20 volte gli affondi. Spostiamo la gamba sinistra in avanti, pieghiamola, tenendo la destra indietro. Poi facciamo lo stesso con l’altra gamba. Ricordiamo di tenere la schiena dritta ed evitiamo se abbiamo problemi alle ginocchia. Prima di fare qualsiasi esercizio, concordiamo con un preparatore quale sarà l’allenamento adatto per noi.

Per definire le gambe, se abbiamo dei gradini in casa, usiamoli come step o per fare dei salti a piedi uniti. Ripetiamo più volte l’esercizio, saliamo sullo scalino con una singola gamba o con entrambe, effettuando un piccolo salto. Attenzione al pavimento, se è scivoloso, potrebbe essere molto pericoloso. Eliminiamo eventuali tappeti che possono farci cadere e assicuriamoci che non sia bagnato a terra.

Basta un tappetino

Se vogliamo modellare i fianchi, mettiamoci sdraiate supine e pieghiamo le gambe. Tenendo le mani sulla nuca alziamo il busto in avanti per pochi centimetri, poi ritorniamo alla posizione di partenza. Questo movimento azionerà tutti i nostri addominali, aggiungendo anche i crunch alti e laterali, potremmo ottenere ottimi risultati.

Sdraiamoci su un lato, con la testa sollevata e il braccio appoggiato saldo a terra, alziamo la gamba in alto, poi abbassiamola. Facciamo lo stesso movimento, forbice laterale, per 20 volte e poi cambiamo gamba. Anche in questo caso, dobbiamo conoscere perfettamente i movimenti, per non provocare stiramenti o altre complicazioni.

Per snellire e scolpire cosce e fianchi ecco 5 esercizi facili e semplici, da fare in casa senza attrezzi, se adeguate alle eventuali problematiche