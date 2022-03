Per arredare l’angolo tra 2 divani ecco 7 idee alternative alla solita lampada che rendono il soggiorno degno di una rivista di interni

La casa è il nostro regno, un luogo dove rintanarci lontano dallo stressante mondo esterno. Dovrà essere dunque ben curata per risultare accogliente e confortevole.

Fondamentale occuparsi con frequenza delle pulizie, magari agevolandosi con qualche trucchetto risparmia tempo.

Non meno importante sarà però la disposizione di oggetti e mobili nonché le scelte riguardanti gli stessi. Una casa arredata minuziosamente e attentamente sarà più piacevole da vivere e ci permetterà anche di fare un figurone con gli ospiti.

Disposizione degli arredi

Diversi gli elementi da selezionare affinché possano donare alla nostra abitazione una certa raffinatezza, come un particolare oggetto retrò.

Fondamentale sarà capire cosa poter mettere per arredare l’angolo tra 2 divani con gusto e stile.

Spesso infatti optiamo per due divani al posto di uno lungo e angolare, soprattutto nel caso di una stanza di dimensioni ridotte.

In questo caso il modo migliore per disporli in modo equilibrato sarà a L. Nel caso di un piccolo soggiorno converrà disporli non al centro dello stesso ma vicino alle pareti.

In ogni caso questo posizionamento fa sì che venga a crearsi un angolo che apparirà spoglio e scialbo. Necessario dunque capire come riempirlo per dare maggiore uniformità ed eleganza all’arredo.

Invece della solita lampada per arredare l’angolo tra 2 divani ecco 7 idee che rendono il soggiorno degno di una rivista di interni

Un classico oggetto da porre nell’angolo tra i due divani è una lampada a mantovana. Se però non dovessimo trovarne di adatte o dovesse risultare lontano dal nostro gusto, vi sono altre soluzioni davvero chic.

La prima opzione è inserivi un tavolino, alto o basso. In questo caso potremo cercarne uno che si incastri a perfezione tra i due divani come a unirli, l’effetto sarà magnifico.

Se la nostra stanza è arredata con uno stile che guarda al passato, potrà ben combinarsi anche una bella colonnina. Al di sopra potremo porvi una statuetta importante o una lampada.

Una pianta pure potrebbe fare al caso nostro, magari una bella rigogliosa e fitta come ad esempio un bonsai o un ficus.

Altrettanto gradevole sarà posizionarvi un vaso grande, importante e riccamente decorato. Potremo riempirlo con fiori freschi o secchi.

Nel caso l’angolo sia a ridosso di un muro perfetta potrebbe essere una libreria ad angolo. Così verrà a crearsi un luogo perfetto per la lettura.

Vi sono poi altri oggetti di arredo visivamente belli ma anche pratici. Il primo è un portariviste, se ne trovano in diversi stili e spesso esteticamente elaborati.

Non meno raffinato sarà porvi un frigo minibar, magari scegliendone uno dalla forma insolita. Fungerà d’arredo ma sarà anche utile per gustare comodamente un drink in compagnia.

Quindi diciamo addio a quell’angolo triste e abbandonato a se stesso, perché con qualche buona idea potremo rivoluzionarlo completamente con stile.

Lettura consigliata

Lenzuola e cuscini ma anche questo dettaglio sulla parete dietro al letto farà sembrare la camera una suite stellata