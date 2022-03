Castelli e atmosfere come nelle fiabe in questi borghi medievali da visitare a Pasqua per una toccata e fuga

A breve sarà Pasqua e già immaginiamo la tavola imbandita e le pietanze dal gusto sopraffino, che ci accompagneranno durante questa splendida giornata, dedicata alla famiglia. Ma se alcuni preferiscono restare a casa, altri invece prediligono le gite.

In effetti, sarebbe un ottimo modo per trascorrere la Pasqua in tranquillità, passando una giornata diversa. È sempre bello partire alla scoperta di luoghi nuovi ed incontaminati, gustare le specialità del luogo e divertirsi, sgombrando la mente dallo stress e dalla monotonia.

Ecco perché molte persone si recano nei borghi medievali, dove tutti questi buoni propositi si trasformano in realtà. Per esempio, abbiamo visto che chi vorrebbe coniugare relax e buon cibo, dovrebbe visitare questi borghi perfetti per la primavera, tra i più longevi.

Ma in primavera è possibile partire per visitare quei posti in cui le temperature sono sempre elevate, anche ad aprile. Per esempio, il rapporto qualità e prezzo è soddisfatto se andassimo in queste mete calde e adatte alla stagione.

In ogni caso, se volessimo rimanere nel nostro Bel Paese, per respirare l’atmosfera prettamente medievale, ProiezionidiBorsa consiglia 3 borghi da non perdere. Tra castelli e atmosfere come nelle fiabe in questi borghi sarà possibile rimanere estasiati da così tanta bellezza.

Tra Calabria e Veneto

Si trovano in queste splendide Regioni i borghi protagonisti di oggi. In Calabria, non possiamo perderci la bellezza di Belvedere Marittimo. Come dice il nome stesso, trattasi di un territorio prettamente marinaro, ideale per passeggiare, ammirando il mare e godendo del sole.

Tuttavia, questo borgo è perfetto sia per chi ama il mare sia per chi è appassionato di storia. Infatti, è come se fosse diviso in due parti. Da un lato vi è il borgo medievale che si trova nella parte alta con il suo Castello, dall’altro lato la parte marinara con un lungomare strepitoso. Davvero un luogo ideale.

Nel Veneto, invece, impossibile non visitare Borghetto, visto che è uno dei borghi più belli d’Italia. Con il suo ponte visconteo, il Mincio e le case caratteristiche, ci farà innamorare a prima vista. Borghetto sembra un’ambientazione di una fiaba.

Castelli e atmosfere come nelle fiabe in questi borghi medievali da visitare a Pasqua per una toccata e fuga

Per finire, ci spostiamo nelle Marche, precisamente a Piobbico, immerso nella natura incontaminata. Piobbico è il classico borgo medievale, con il famoso Castello di Brancaleoni, oggetto di ristrutturazioni di tipo rinascimentale. È stato scelto anche come set di un famoso film italiano comico.

Queste tre mete sono davvero ideali per trascorrere una Pasqua diversa, e anziché cucinare potremo gustare le specialità dei borghi. Per esempio, a Piobbico vi è la Crescia di Pasqua, a Borghetto bisogna provare i tortellini di Valeggio, mentre a Belvedere Marittimo la raganella.

