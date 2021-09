Nel giro di poche settimane l’autunno dovrebbe dar prova del suo arrivo. Se infatti sul calendario mancano pochissimi giorni al suo inizio, il tempo dell’ultimo periodo sembra voler suggerire diversamente. D’altronde ci troviamo in un Paese dal clima mite e temperato, ragion per cui per i cappotti pesanti e le sciarpe ci sarà ancora da attendere. Tuttavia in tantissimi sono già alla ricerca di informazioni per capire e scoprire quali saranno i soprabiti più in voga della prossima stagione.

Classici rivisitati

I mesi che ci troviamo davanti segneranno l’inizio di un nuovo periodo. D’altronde tutti quanti ci sentiamo cambiati e diversi rispetto a prima, a causa dell’esperienza relativa alla pandemia. Essendo la moda innanzitutto rappresentazione dei sentimenti e degli stati d’animo del momento, anch’essa rifletterà questo cambiamento. Non a caso infatti le tendenze del 2021 hanno tra gli obbiettivi quello di rivisitare dei grandi classici della moda, valorizzandone specifiche particolarità.

Per sfoggiare uno stile impeccabile e invidiabile sono questi i tre cappotti che tutti vorrebbero

Per affrontare i mesi più freddi ovviamente nell’armadio non possono mancare i cappotti. Proprio per questa ragione, con l’autunno ormai alle porte, oggi vogliamo parlare di uno dei cappotti più amati e desiderati di questa stagione. Rivelandone tre tipi in particolare che riflettono appieno gli stili più in voga nel 2021. Scopriamo infatti come per sfoggiare uno stile impeccabile e invidiabile sono questi i tre cappotti che tutti vorrebbero. Stiamo parlando del bellissimo ed intramontabile trench. I trench coat sono dei soprabiti meravigliosi che riescono a donare eleganza e stile a chi li indossa. Per sceglierli alla moda e adatti alle nuovissime tendenze suggeriamo in particolare tre modelli.

Il primo è quello oversize con la cinta a vita alta di colore bianco che, nuovamente, si rivela uno dei colori più scelti dagli stilisti nell’ultimo periodo. Il secondo invece è il classico trench ma in simil pelle e, quindi, di colore nero. Si tratta di un cappotto più aderente che punta all’eleganza e alla valorizzazione delle forme. L’ultimo che consigliamo è il trench in lana di colore blu scuro. Sicuramente più invernale e composto, quest’ultimo cappotto sarà perfetto per outfit eleganti e formali.

La moda negli ultimi anni ha spesso valorizzato alcune caratteristiche di abiti o calzature classici. Come abbiamo già visto in un articolo di alcune settimane fa in cui abbiamo presentato uno stivale desideratissimo del prossimo anno, un grande classico che ancora incanta tutti.