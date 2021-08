Tra pochissimi giorni diremo addio al mese che ha permesso a molti di godere appieno dei vantaggi dell’estate. Dunque, dovremo scordarci per un altro anno bagni al mare e aperitivi in spiaggia e riprendere pian piano tutto quello che solitamente ci tiene impegnati durante i mesi invernali.

Per quanto possa sembrare poco invitante, però, quest’anno la speranza di tutti è quella di poter ricominciare diverse attività. Le quali, a causa delle restrizioni, lo scorso autunno hanno cominciato ad essere fortemente penalizzate. Tra queste troviamo senza dubbio le occasioni di socialità, quali feste, eventi e serate in compagnia.

Un rientro con stile

Se, dunque, come tutti sperano già dal rientro delle vacanze potremo continuare a vivere la socialità con meno preoccupazioni dell’anno scorso, bisognerà senza dubbio porre attenzione al proprio stile. Difatti, dopo un inverno passato a casa in pigiama e in tuta sarà per molti necessario rivedere il proprio guardaroba.

Non dovremo farci trovare impreparati in autunno e sfoggiare in tutte le occasioni che avremo a disposizione uno stile impeccabile. A tal proposito, tra pochissimo parleremo di una delle scarpe che andrà per la maggiore proprio durante la stagione che sta per cominciare.

È questo lo stivale desideratissimo del prossimo autunno, un grande classico che ancora incanta tutti

La scarpa rappresenta, senza dubbio, una parte importantissima dell’outfit. In quanto già solo dalla scelta della calzatura è possibile dare un’impronta ben precisa al look. Non a caso già qualche settimana fa avevamo svelato la scarpa di assoluta tendenza nel 2021.

Continuando ad approfondire questo argomento, oggi vogliamo rivelare un’altra scarpa di cui, soprattutto nei prossimi giorni, si parlerà molto. Vediamo infatti perché è questo lo stivale desideratissimo del prossimo autunno, un grande classico che ancora incanta tutti. Ci riferiamo agli splendidi stivali cuissardes. Dalla parola “cuisse” che in lingua Francese vuol dire coscia, questi stivali sono così chiamati proprio per il fatto che la loro lunghezza arriva a metà della coscia.

Ci si riferisce dunque agli stivali che superano il ginocchio. Parliamo di scarpe in grado di rendere il look di chi le indossa elegante e provocante allo stesso tempo. Senza, però, mai eccedere nella volgarità. Indossandoli con una gonna corta o con un jeans skinny, gli stivali cuissardes si sposeranno perfettamente con l’outfit, mostrando uno stile al passo coi tempi e super interessante.

Di certo i cuissardes non sono nuovi al mondo della moda, difatti si presentano come scarpe di tendenza ormai da diversi anni. Sono senz’altro un grande classico che non solo non stanca mai ma addirittura, di anno in anno, diventa sempre più desiderato e richiesto.