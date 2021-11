Certi profumi e odori sono capaci di riportare alla mente ricordi per noi preziosi. Il senso dell’olfatto è un senso molto potente in tutti gli animali, dagli insetti ai mammiferi. È indispensabile per la sopravvivenza nella natura ma anche per la scelta del partner, ad esempio.

Negli esseri umani non verrbbe considerato uno dei sensi primari, siamo abituati a fare affidamento più su tatto, vista e udito. In realtà però l’olfatto ha molto valore nella sfera affettiva e la capacità di stimolare la memoria.

Lasciamoci trasportare nell’atmosfera natalizia con questo inebriante profumo che invade tutta la casa

Forse in pochi conoscono i profumi che mettono allegria, rilassano e fanno star bene corpo e mente. Magari l’odore di erba bagnata ci riporta alla nostra infanzia, ricordandoci un episodio che custodiamo con affetto. Oppure una fragranza che non sentivamo da tempo in un attimo ci fa pensare ad una persona amata. Ecco che con l’olfatto possiamo non solo far tornare alla mente ricordi ma creare la giusta atmosfera.

Una teglia di biscotti appena sfornata ci fa sentire subito a casa ad esempio. Uno dei trucchi più visti nei film che usano spesso gli agenti immobiliari per dare l’impressione di una casa accogliente. Magari l’odore di salsedine portata dalla brezza per farci pensare che il mare sia a pochi passi.

Possiamo utilizzare questi stratagemmi anche per far riaffiorare i ricordi legati al Natale. Istantaneamente verremo catapultati alla notte della Vigilia, circondati dai regali come quando eravamo piccoli. O tra le casette dei mercatini di Natale piene di bancarelle di dolci e prelibatezze.

Abbiamo visto come il profumo del Natale si può racchiudere anche nelle decorazioni. Oggi vedremo come diffondere in tutto l’ambiente il clima natalizio utilizzando ingredienti tipici natalizi. Ci servirà una pentola d’acqua, del pompelmo, mirtilli rossi, stecche di cannella e rosmarino fresco.

Come procedere

Tagliamo a fette il pompelmo e se non troviamo mirtilli freschi usiamo quelli essiccati. Nella pentola con l’acqua aggiungiamo tutti gli ingredienti e mettiamola sui fornelli. Lasciamola sobbollire e godiamoci il profumo di Natale nell’aria.

Insomma, lasciamoci trasportare nell’atmosfera natalizia con questo inebriante profumo che invade tutta la casa. Le combinazioni sono infinite, possiamo abbinare tutti gli ingredienti che ci riportano subito al Natale. Noccioline tostate, zucchero filato, castagne arrostite, così con solo dei profumi ci sentiremo subito allegri e gioiosi. Possiamo anche creare delle candele alla Nutella, ad esempio, i più golosi ameranno subito questa idea di riciclo.