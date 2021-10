A nessuna delle amanti dei dettagli e dei particolari piace essere fuori posto.

Autunno però significa anche piogge frequenti, nebbia e quella fastidiosa condensa che riempie l’aria poggiandosi sui tettini delle auto e non solo.

Questi tre “ingredienti” di stagione, infatti, hanno un solo comune denominatore: l’umidità.

Forse il nemico principale del nostro styling, viene assorbita dai capelli rendendoli ispidi e gonfi, vanificando le ore passate in bagno tra phon e piastra.

I capelli sono una parte fondamentale della nostra persona e sono un po’ il nostro biglietto da visita

Prendersene cura con i giusti strumenti, i prodotti più adatti al tipo di capello e qualche accortezza potrebbe salvarci una volta per tutte dall’effetto “leone”.

Per avere capelli perfetti anche con pioggia e umidità basta questa particolare spazzola e qualche trucchetto

Come mai i capelli si gonfiano a determinate condizioni?

La condensa appena nominata è formata da delle micro goccioline che si depositano sulle cuticole del capello e tra una cuticola e l’altra, determinando così l’effetto crespo.

Tuttavia per avere capelli perfetti anche con pioggia e umidità basta questa particolare spazzola e qualche trucchetto.

La spazzola di cui stiamo parlando è quella in setole di cinghiale.

L’utilizzo di questo tipo di spazzola è infatti in grado di ridurre il crespo grazie ad una buona distribuzione del sebo.

Proprio quel sebo che, se prodotto in eccesso, è responsabile di pelle lucida e capelli “unti” ma che in realtà svolge un’importante funzione protettiva.

Questo tipo di setole ne previene l’accumulo distribuendolo dalle radici all’intera chioma, sigillando naturalmente la punta del capello e l’umidità al suo interno.

Svolge, inoltre, un effetto antistatico in grado di assicurare luminosità ed una piega a prova di acquazzone.

Qualche trucchetto da abbinare

Ok la spazzola perfetta, ma da sola potrebbe non bastare; ecco, dunque, qualche trucchetto in grado di fare la differenza.

Sembrerà assurdo, ma l’idratazione del corpo è fondamentale anche in questo senso!

Più siamo disidratati più il capello sarà secco e quindi con maggior tendenza ad assorbire umidità ed incresparsi.

È importantissimo poi utilizzare prodotti adatti e specifici per questo tipo di problema.

Attenzione però ad evitare quelli contenenti siliconi e parabeni e occhio anche ai lavaggi troppo frequenti che possono stressare il capello.

In fase d’asciugatura è fondamentale inoltre non avvicinare troppo il phon, tenendolo a circa 10/20 cm dalla ciocca che stiamo asciugando.

Infine, un’ultima passata d’aria fredda prima di passare alla ciocca successiva, garantirà una miglior tenuta della piega.

Con questi assi nella manica tutte saremo in grado di affrontare a testa alta (e ordinata!) qualunque tipo di intemperia.

