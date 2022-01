Tra le patologie più diffuse vi è sicuramente la sindrome del colon irritato, che anche se benigna, può influire negativamente sulla qualità della vita. Sentirsi gonfi e non riuscire a liberarsi può comportare un malessere sia fisico che mentale. Ecco perché è necessario seguire un regime alimentare corretto e uno stile di vita sano e attivo. A tal proposito, questi 3 semplici comportamenti prima dei 50 anni potrebbero contrastare la diffusa sindrome del colon irritabile.

Una dieta equilibrata e ricca di fibre, oltre a contrastare numerose patologie, come colesterolo e glicemia alti, può aiutare nella regolarità intestinale. Ad esempio per andare in bagno e aiutare il transito intestinale ecco quest’ortaggio autunnale in un piatto gustoso.

Tuttavia può accadere, soprattutto durante periodi di stress o a seguito di un cambiamento delle nostre abitudini alimentare, che il nostro intestino sembri addormentato. Per sfiammare il colon e andare regolarmente di corpo ecco una bevanda semplice che aiuta l’intestino arrabbiato. In particolare si tratta di una tisana del tutto naturale, dalle proprietà antiinfiammatorie e leggermente lassative, a base di malva e di semi di psillio. Due elementi offerti dalla natura che messi insieme o singolarmente possono apportare notevoli benefici in caso di colon infiammato o di stipsi.

Per sfiammare il colon e andare regolarmente di corpo ecco una bevanda semplice che aiuta l’intestino arrabbiato

Sia le radici che le foglie di malva sono edibili e sono da lungo tempo utilizzate a scopo medicinale. In genere la malva viene utilizzata sotto forma di infusi, per le sue proprietà antiinfiammatorie, leggermente lassative e diuretiche. Grazie alle sue proprietà la malva potrebbe essere utile contro problemi gastrointestinali. Infatti sembrerebbe in grado di facilitare la motilità intestinale e di ammorbidire le feci.

Lo psillio è una pianta officinale appartenente alla famiglia delle Plantaginaceae, coltivata per i suoi semi. Questi infatti sono un rimedio naturale ed efficace contro la stipsi. In particolare in contatto con l’acqua il rivestimento mucillaginoso che li riveste si espande richiamando liquidi nell’intestino. In tal modo i semi, aumentando ammorbidiscono la massa fecale e stimolano l’evacuazione.

I semi di psillio, così come la malva, si consumano sotto forma di infuso. Questi vengono venduti in erboristeria o in farmacia come estratto o in polvere.

La malva e i semi di psillio pertanto sono un ottimo rimedio naturale per stimolare dolcemente l’intestino stimolando l’evacuazione senza irritare il colon.

Ad ogni modo, quando si avvertono dolori e disturbi piuttosto frequenti, prima di qualsiasi altro rimedio, è necessario sempre interpellare il medico per capire l’origine.

