Qualche azienda cosmetica ha fatto della lozione illuminante per il corpo il suo cavallo di battaglia. Si tratta di spray da vaporizzare sul corpo per ricoprirlo interamente di micro-brillantini che al sole danno un effetto incredibile. È infatti questo il segreto di molte donne famose che anche sotto il sole vantano pelli idratate e brillanti. Il Team di Beauty di ProiezionidiBorsa vuole proporre alle lettrici una lozione fai da te semplicissima da preparare. Ne bastano poche gocce per illuminare la pelle in spiaggia e valorizzare l’abbronzatura, grazie a dei minuscoli brillantini che enfatizzano il colorito dell’incarnato. Ecco subito come procedere e quali ingredienti utilizzare.

Cosa bisogna avere per lo spray corpo illuminante

50 millilitri circa di una crema idratante con SPF;

8 grammi circa di olio di mandorle dolci;

un ombretto o un illuminante glitterato;

un contenitore dotato di vaporizzatore.

Un riciclo davvero conveniente

A molte sarà capitato di rompere un illuminante o un ombretto in polvere. Si tratta di uno dei “drammi” peggiori per un’appassionata di make up. Ma anche in questi casi non bisogna disperare perché esiste un modo conveniente di riutilizzare i prodotti in polvere compatta ormai frantumati. Basterà prima mescolare una comune crema idratante con l’olio di mandorle dolci.

Suggeriamo di usare una crema dotata di protezione solare dai raggi UV. L’abbronzatura deve essere sana e sempre protetta da prodotti specifici. Questa lozione non è infatti un abbronzante e la minima quantità d’olio è necessaria solo a rendere più fluida la crema. Per conoscere ed evitare i rischi dell’esposizione solare scorretta consigliamo di leggere quanto riportato in questa guida.

È invece questo il momento di dare una seconda vita alle polveri illuminanti frantumate.

Ne bastano poche gocce per illuminare la pelle in spiaggia e valorizzare l’abbronzatura

È possibile usare ombretti, fard o illuminanti e tutto ciò che possiede all’interno dei glitter. Chi non dispone di questo tipo di prodotti potrebbe pensare di usare la mica. Si tratta di polveri di minerale acquistabili online e dall’effetto identico ai prodotti cosmetici prima elencati. Mescolare i 3 ingredienti e trasferirli in un contenitore spray. Vaporizzare sul corpo e stendere la lozione. Questa non solo idraterà la pelle, ma l’arricchirà con piccoli brillantini rendendola all’aspetto fresca e luminosa.