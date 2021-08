Anche se ormai siamo ad agosto, molti sono ancora alla ricerca di un posto dove andare in vacanza. Infatti, c’è un buon numero di persone che avrà le ferie solo a settembre. Anche chi va ad agosto, inoltre, magari sta già pensando ai prossimi viaggi.

I posti da visitare sono tantissimi, sia in Italia che all’estero. A questo proposito, in un articolo precedente abbiamo consigliato una località rumena davvero ottima, che si trova nella famosa regione della Transilvania.

Anche oggi vediamo una meta estera, ma lo facciamo andando molto più a Sud, fino in Marocco. Infatti, almeno una volta nella vita tutti dovremmo visitare questa località mozzafiato.

La bellezza esotica

Consigliamo di dare una possibilità a Dakhla, in Marocco. Questa città si trova nel Sahara Occidentale, sulla penisola di Rio de Oro.

Dakhla è stata fondata dagli Spagnoli ad inizio ‘500 ed è rimasta sotto il controllo della Spagna fino alla decolonizzazione negli anni ’70 dello scorso secolo. Questa città è piuttosto ricca, con tanti turisti e molti locali eleganti. Si tratta di una località dinamica e lo si può percepire molto facilmente camminando per le sue strade.

La posizione particolare di Dakhla la rende difficile da raggiungere, sarà necessario un viaggio nelle zone più desertiche del Marocco per riuscire ad arrivarci. Una volta lì, però, apprezzeremo tantissimo le sue dune, soprattutto l’enorme Dune Blanche. Meravigliosi, poi, il faro e il mercato, detto souk. Ovviamente, il souk di Dakhla è più piccolo di quello delle principali città, ma ugualmente pittoresco.

In questa città si trovano poi magnifiche spiagge, adatte sia per rilassarsi che, soprattutto, per fare kitesurf. Dakhla è infatti una meta sempre più popolare tra gli amanti di questo sport.

Insomma, natura, storia, spiaggia e sport si mescolano alla perfezione in un modo davvero unico e rendono questa città una meta obbligata.