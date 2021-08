L’estate fa venire voglia di bere qualcosa di fresco e niente è meglio di un buonissimo latte di mandorla con tanto ghiaccio. Questa bevanda vegetale, ottenuta dalla lavorazione delle mandorle, ha un gusto secco e dolce allo stesso tempo e spesso trova utilizzo anche come digestivo.

Gli impieghi del latte di mandorla non finiscono certo qui, specialmente nella preparazione di dolci, centrifugati, ma anche di primi e secondi piatti. Però, quasi nessuno pensa di utilizzare questa famosissima bevanda in questi modi davvero eccezionali. Si tratta di tantissime idee e di ricette, una più golosa della precedente. Vediamo quali sono.

Come utilizzarlo in cucina per preparare tantissime ricette dolci e salate

Il primo modo più semplice, ma a cui pochi pensano, di usare questa bevanda è per aromatizzare la besciamella. È possibile usare il latte di mandorla in sostituzione a quello vaccino. Poi basterà aromatizzare la besciamella con noce moscata e farina di riso al posto di quella classica.

Un altro incredibile modo di usare il latte di mandorla è di aggiungerlo ad impasti di torte, magari in abbinamento ai fichi. Perfetto anche per gelati, frullati e gustosissime creme al cucchiaio.

Il latte di mandorla è buonissimo anche usato come ingrediente principale di toast francesi, impreziositi da miele e cannella. In questo caso basterà solo aggiungerlo direttamente all’impasto in cui bagnare le fette di pane da cuocere in forno come toast. Ma come usare il latte di mandorla anche in primi e secondi piatti salati?

Incredibilmente, il latte di mandorla sposa bene anche pietanze salate, come la pasta con la panna, i funghi e la noce moscata. Un altro abbinamento eccezionale è quello di latte di mandorla, orzo e pesto di noci.

Per quanto riguardo i secondi piatti, invece, un’ottima idea è quella di usare questo latte in abbinamento a carni bianche come pollo o tacchino. Il pollo cotto in questa bevanda assume un sapore speziato incredibile e diventa tenero come burro. Suggeriamo di speziare il piatto con il curry o con la curcuma.

Per concludere il tutto, consigliamo di sperimentare anche il purè con latte di mandorla, dal gusto goloso ma indubbiamente delicato.