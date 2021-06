La società in cui viviamo con i ritmi frenetici che ci impone sono una costante fonte di stress. E si sa, lo stress fa malissimo. Non solo a livello mentale e psicologico. È ormai assodato che le persone ansiose e con un forte carico di stress somatizzano molto più delle altre. Ognuno esprime il malessere a suo modo. C’è chi ingrassa perché mangia in maniera compulsiva e chi invece, logorandosi, perde peso. Chi soffre di emicrania e chi di disturbi digestivi. Potremmo andare avanti all’infinito con gli esempi. Ma preferiamo dare un utile consiglio davvero molto semplice da mettere in pratica.

Oltre a darsi una regolata nel modo di vivere e cercare di “prenderla un po’ più con filosofia”, possiamo farci aiutare da un alimento che più o meno tutti abbiamo sempre in casa: la banana. Per sentirci meno stressati, dormire meglio ed essere sempre di buonumore dovremmo mangiare più spesso questo frutto buono ed economico.

Vitamina B9 o acido folico

La banana contiene vitamina B9 che ha notevoli proprietà. In particolare, aiuta la serotonina, soprannominata l’ormone del buonumore, a raggiungere il nostro cervello con più rapidità. Studi scientifici hanno rilevato una carenza di questo nutriente in ben il 50% dei pazienti affetti da depressione.

Triptofano

Le banane sono inoltre ricche anche di triptofano, un amminoacido essenziale considerato un “precursore della serotonina”. Presente anche nel cioccolato, nei legumi, nel pesce, nel latte e nei formaggi, questo nutriente aiuta a combattere l’ansia.

Ma non solo. Il triptofano stimola anche la produzione di melatonina, l’ormone che regola il ciclo sonno-veglia. Molto utile quindi per chi soffre di insonnia.

Dona energia di pronto utilizzo

L’elevato contenuto di potassio presente nelle banane aiuta il corpo a recuperare nel giro di breve tempo le energie. Per questo motivo gli sportivi sono soliti mangiare una o più banane dopo allenamenti particolarmente intensi.

Insomma, i benefici delle banane sono davvero numerosi. Per scoprirne altri basta cliccare su quest’altro articolo. Senza dimenticare che le banane sono buone, dolci e poco costose, perché non prendere l’abitudine di assumerle quotidianamente?

Non possiamo certo dire che una banana al giorno tolga il medio di torno, ma di sicuro mangiarne qualcuna in più non ci farà male. Per sentirci meno stressati, dormire meglio ed essere sempre di buonumore dovremmo mangiare più spesso questo frutto buono ed economico.