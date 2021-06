Prendersi cura della propria casa è prendersi cura di sé stessi. E la bellezza del fai da te sta nel poter creare di persona la casa che si vuole. Con qualche piccolo aggiustamento, qualche abbellimento, nuovi mobili, giuste decorazioni, la nostra casa può diventare un’assoluta meraviglia di gusto estetico. Possiamo ad esempio rendere la nostra casa un luogo affascinante ed esotico, praticamente a gratis, utilizzando questa meravigliosa pianta super resistente. Vediamo come rendere la nostra casa un resort esotico di lusso abbellendola con oggetti e mobili facilissimi da costruire e a costo zero.

Costruire con il bambù

Viene chiamato l’acciaio vegetale. Sì, stiamo proprio parlando del bambù, pianta dalle migliaia di funzioni, resistentissima, molto bella e soprattutto versatile.

Costruire con il bambù è facilissimo, ed anche ecologico. Si trova molto bambù riciclato, di seconda mano, che non inquina e dura all’infinito (o quasi). È un materiale davvero molto usato in bioedilizia per questi motivi: è economico e disponibile in grandi quantità perché cresce molto in fretta.

I mobili o le decorazioni in bambù donano alla nostra casa una fantastica aria esotica, che ci farà sentire sempre in vacanza. Come fossimo in un resort di lusso davanti ad una spiaggia di Phuket.

Ecco alcune idee.

Uno degli oggetti più belli creati con il bambù è senza dubbio la lampada. Si trovano in commercio, o si possono creare, lampade intagliate in bambù bellissime, dai disegni molto suggestivi. Queste lampade regalano alla casa un effetto davvero unico e meditativo. Basta prendere una parte di fusto, grandezza della lampada a scelta, e intagliarlo con cura secondo la forma che più si preferisce.

Un’altra idea è quella delle candele in bambù. Basta far colare della cera fusa (vegetale, naturalmente, e non chimica) all’interno di un pezzo di bambù, inserire lo stoppino della lunghezza desiderata e il gioco è fatto. Per abbellire il tutto si possono legare insieme con della corda più candele, per costruire ad esempio un centro tavola luminoso. Perfetto per una cena al lume di candela.

Anche i vasi pensili sono una soluzione creativa e simpatica. Basta legare insieme, a mo’ di scaletta, più pezzi di bambù, precedentemente intagliati a creare un’apertura dove piantare fiori o piante. Questo oggetto può essere comodamente appeso dentro o fuori casa.

Altre idee sono: porta saponetta costruito con bastoncini di bambù legati insieme, porta stoviglie, appendiabiti, tavolino (costruito legando assieme pezzi di bambù di varie dimensioni).

Sono possibili anche costruzioni più complesse, come meravigliosi lampadari da soffitto.