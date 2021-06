La manicure e la cura delle mani è fondamentale per ogni donna. Per un fatto estetico ma anche di igiene e pulizia delle cuticole e delle unghie. Se abbiamo un pizzico di pazienza e vogliamo evitare la dipendenza serrata dell’estetista, possiamo procedere con il fai da te. Senza rinunciare ad un risultato eccezionale e duraturo. Possiamo seguire questi pochi consigli utili per una manicure fai da te professionale per unghie perfette e luminose come dall’estetista.

Cosa ci occorre

Mettiamo a disposizione dell’acetone senza solvente, una lima monouso, del succo di limone. Ancora, una ciotola e delle forbicine preferibilmente ad uso personale e un bastoncino sottile di legno. Diversamente avremo cura di disinfettarle bene prima dell’uso. Un asciugamano pulito e due smalti. Uno per la base, l’altro per il colore che preferiamo. Per rendere poi il trattamento più duraturo useremo uno smalto coat top, che è uno smalto trasparente sigillante.

Prima mossa

La prima azione da svolgere è quella, banale ma non scontata, di lavare bene le mani e rimuovere con del cotone lo smalto sottostante e i residui rimasti.

A questo punto immergiamo una delle due mani nella ciotola con acqua calda con detergente liquido e un po’ di succo di limone. Possiamo anche optare solo per acqua e succo di limone. Lasciamo in ammollo per circa 5 minuti. Tiriamo fuori la mano e poggiamo sull’asciugamani.

A questo punto possiamo procedere con la rimozione delle pellicine. Useremo il bastoncino di legno e le forbicine.

Quale forma scegliere

Possiamo seguire questi pochi consigli utili per una manicure fai da te professionale per unghie perfette e luminose come dall’estetista. E per la forma sceglieremo tra quella ovale e quella squadrata. La prima conferisce un aspetto più allungato alle dita, l’altra può essere preferita per un fatto di gusto. Useremo la lima per fare la forma. Deve essere passata dal lato dell’unghia al centro. La direzione deve essere lato destra-centro e poi lato sinistro-centro. Poi tutto l’iter deve essere seguito da capo con la fase di ammollo per l’altra mano.

Lo smalto

A questo punto non ci rimane che risciacquare le mani e asciugare per procedere con lo smalto. Iniziamo con la base trasparente avendo cura di usare il pennello non troppo pieno e senza “bolle”. Partiamo dal centro e dal basso dell’unghia. Lasciamo asciugare e procediamo con il colore. Poi ancora il top coat. Attenzione a far asciugare bene prima di ogni passaggio di smalto altrimenti inizieremo a creare delle intaccature. Per eventuali sbavature useremo un cotton fioc imbevuto con una punta di acetone. La nostra manicure è terminata e sarà perfetta.