Chi si occupa di faccende domestiche lo sa bene quanto possa essere difficile trovare il prodotto giusto che soddisfi pienamente le proprie esigenze. Spesso nella ricerca di un prodotto di qualità ci si lascia convincere dal prezzo elevato. Tuttavia non sempre un prodotto costoso è in grado di risolvere le problematiche casalinghe. La soluzione a volte potremmo invece già possederla nelle nostre case. Infatti ingredienti naturali possono essere degli incredibili ed economici alleati nelle faccende domestiche. Si pensi al rosmarino, dalle molteplici proprietà benefiche per il corpo, in grado di rimuovere batteri e calcare dalla cucina utilizzando soltanto due rametti.

Acquistare il prodotto che renda i nostri asciugamani morbidi e profumati a lungo non è affatto semplice. Spesso infatti già dopo pochi lavaggi gli asciugamani tendono a diventare duri e ruvidi. Ciò probabilmente a causa dei piccoli residui di detersivo che rimangono e si accumulano lavaggio dopo lavaggio o del calcare contenuto nell’acqua. O ancora, lavaggi troppo aggressivi ad alte temperature. Ma la soluzione anche in questo caso senza dover per forza spendere tanto potrebbe essere proprio a portata di mano.

Per sempre asciugamani morbidi e profumati con queste 3 soluzioni naturali a meno di un euro

Pertanto se non si vogliono utilizzare l’asciugatrice e prodotti chimici la soluzione può trovarsi nei prodotti naturali, economici e sicuramente già presenti nelle nostre case. Primo fra tutti il grande alleato per tutte le faccende domestiche, il bicarbonato. È perfetto non solo per sgrassare le macchie difficili dalle tovaglie, ma anche per ammorbidire il bucato. Basterà farne sciogliere un cucchiaio in acqua tiepida ed immergervi gli asciugamani per una notte per una notte intera e poi risciacquare.

Per chi invece dovesse preferire utilizzare la lavatrice potrà versare due cucchiai di bicarbonato per ogni lavaggio. Un’altra soluzione potrebbe essere un lavaggio a temperature più basse senza caricare troppo la lavatrice e stirarli quando sono ancora umidi. È molto importante, al termine del lavaggio, non lasciare gli asciugamani troppo tempo nel cestello. Anche dopo l’utilizzo, sarebbe utile esporli all’aria aperta per farli asciugare bene. L’umidità potrebbe attaccarsi ai tessuti e renderli maleodoranti. Infine anche il modo di piegarli può influire sulla morbidezza dei nostri asciugamani. Invece di ripiegarli su stessi, basterà arrotolarli e legarli con un nastrino. In tal modo la loro spugna si manterrà più morbida senza irrigidirsi e avremo per sempre asciugamani morbidi e profumati in poche e semplici mosse.

