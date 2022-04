Con l’aumentare delle temperature finalmente siamo pronti ad aprire le finestre e far entrare un po’ d’aria mite e un po’ di luce naturale. Tuttavia oltre all’aria e al sole ad entrare in casa possono essere anche insetti e polline, nemico numero uno di chi soffre di questa allergia. Ecco allora che diventano nostre grandi alleate contro le intrusioni di insetti e volatili indesiderati le zanzariere. Queste infatti costituiscono un elemento ormai indispensabile in casa sia che si viva in città o in campagna. Inoltre sono in grado di filtrare la luce del sole, evitando il surriscaldamento dell’ambiente nelle roventi giornate estive.

Le zanzariere tuttavia possono intrappolare negli angoli o nelle insenature piccoli insetti e accumulare residui di pioggia o polvere che potrebbero entrare in casa. Pertanto prima di ricorrere al loro utilizzo sarebbe opportuno provvedere alla pulizia per rimuovere polvere e ragnatele createsi. A tal proposito sono in tanti a chiedersi come pulirle senza rischiare di rovinarle. In realtà il procedimento da seguire per la loro pulizia è molto più semplice di quanto immaginiamo, basterà utilizzare prodotti non aggressivi e movimenti delicati.

Oltre all’aceto bastano questo prodotto e questo accessorio che tutti abbiamo in casa per eliminare polvere, ragnatele e insetti dalle zanzariere

Pertanto con l’arrivo della primavera oltre a lavare cuscini di letti e divani per preservarci dai batteri, sarà importante procedere anche al lavaggio delle zanzariere. Anche se esistono varie tipologie di zanzariere, come plissettate, a rullo, battente, fisse una regola generale per tutte è utilizzare prodotti non aggressivi. Oltre all’aceto basta questo prodotto presente in tutte le case ed uno spazzolino da denti per ottenere una pulizia ottimale anche nei punti più difficili. L’aceto è infatti utilizzato per tantissime faccende domestiche.

Per una pulizia veloce ed efficiente è adatto anche per le zanzariere. Basterà semplicemente diluirlo con l’acqua e versarlo in un contenitore spray, spruzzarlo sulla rete e poi ripassare delicatamente con un panno. Ma oltre all’aceto, per una pulizia più approfondita potremmo utilizzare un detergente neutro, una spugna ed uno spazzolino. Quest’ultimo sarà utile per rimuovere residui intrappolati negli angoli più ristretti. Basterà preparare una miscela di acqua con sapone liquido e bagnare la zanzariera con una spugna. Poi con lo spazzolino bagnato nella miscela puliamo gli angoli e il telaio. Successivamente risciacquiamo la rete con acqua pulita e lasciamo asciugare all’aria aperta. Nel caso di zanzariere plissettate sarà opportuno lavarle utilizzando uno spruzzino e un pennello per pulire nelle fessure.

Approfondimento

In molti sbagliano ma ecco quante volte lavare le tende per non avere problemi