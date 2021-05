Quest’oggi noi di ProiezionidiBorsa illustreremo ai Lettori come sia possibile ottenere uno sgrassatore a costo zero, con questo ingrediente straordinario. Stiamo parlando dell’amatissimo rosmarino. È presente nelle cucine di tutti e per chi ha il pollice verde, anche in giardini e terrazzi. Infatti, oltre al suo inconfondibile profumo, ha anche dei bellissimi fiori viola.

Oltre ai suoi tanti effetti benefici per il corpo e per la mente, si può utilizzare per la pulizia quotidiana della cucina. Infatti, è incredibile quanto sia efficace per sgrassare ed eliminare il calcare dalla cucina. Ecco perché in molti stanno mettendo due rami di rosmarino con questi ingredienti per eliminare calcare e batteri dalla cucina. Il suo potere sgrassante, ci farà dire addio ai costosi prodotti anticalcare che siamo soliti acquistare, e per di più deodorerà anche l’ambiente di casa

Le proprietà benefiche del rosmarino

Questa pianta aromatica ha incredibili proprietà benefiche. È stata infatti da sempre utilizzata, non solo in cucina, ma anche per la cura della persona sia fisica che mentale. Ha un effetto positivo sulle ossa, è infatti considerato un ottimo antireumatico, allevia lo stress, ed è un antinevralgico. Addirittura è utile per chi soffre di asma, migliorando la respirazione. Ha inoltre un potere disinfettante e cicatrizzante. Peraltro, il suo potere disinfettante, è ottimo per igienizzare tutte le superfici di casa. Ecco di seguito quello che servirà per il nostro sgrassatore e igienizzante super profumato.

Ecco perché in molti stanno mettendo due rami di rosmarino con questi ingredienti per eliminare calcare e batteri dalla cucina

Quello che servirà per preparare quest’incredibile sgrassatore è tutto reperibile in cucina. Infatti occorreranno rametti di rosmarino (2 o 3), 2 tazze di aceto, due tazze di acqua e la buccia di due limoni. Unire tutti gli ingredienti in un contenitore e far riposare per una decina di giorni. Successivamente filtrare la miscela e versarla in uno spruzzino, ed ecco pronto questo sgrassatore igienizzante naturale a costo zero per le pulizie di casa.

