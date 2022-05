A volte ritornano titolava il film basato sui racconti del grande Stephen King che ha appassionato il grande pubblico negli anni ’90. A proposito di ritorni, abbiamo la grande (ri)apparizione sul piccolo schermo di una serie TV canadese in onda su Netflix.

La prima comparsa risale al 2017 sulla rete CBC Television, seguita due anni dopo da Netflix, che l’ha trasmessa nel gennaio del 2019.

Dopo 5 stagioni, oggi siamo arrivati alla sesta, tanto attesa dai fan di tutto il Mondo. Stiamo parlando di Workin’ Moms, allegra e piacevole da guardare in ogni momento libero a nostra disposizione. Divertente e leggera, una sua grande caratteristica riguarda la durata. Infatti, sono circa 20 minuti a puntata, che per questa sesta stagione ammontano precisamente a 13, ben 3 in più rispetto alla precedente.

Non è un dettaglio da sottovalutare, perché non appesantisce e rende scorrevole il nostro momento di relax davanti allo schermo.

Qualcuno conoscerà già la trama, ma per i novelli o per chi l’avesse dimenticata, ecco qualche dettaglio su questa simpaticissima serie da non perdere.

20 minuti a puntata per la nuova stagione della divertentissima serie TV che allieterà le nostre serate primaverili

La storia parla di un gruppo di madri in carriera che si barcamenano tra la vita casalinga e quella professionale. Una situazione che ricorda la quotidianità di tantissime donne impegnate nella gestione della famiglia e del lavoro.

È proprio questo il bello di Workin’ Moms, raccontare con leggerezza e un pizzico di ironia la realtà in cui quasi tutti possiamo immedesimarci.

Le prime stagioni mettono in evidenza anche la difficoltà che spesso si incontra durante il percorso professionale intrapreso. Ci riferiamo al bilanciamento tra l’essere madri e l’essere lavoratrici, come se l’una escludesse l’altra. Non è facile trovare un equilibrio tra due impegni così importanti, ma questa simpatica serie TV trasmette un messaggio molto importante, specialmente in questa epoca. Conciliare lavoro e famiglia è possibile, nonostante le difficoltà e le sfide di ogni giorno.

Inoltre, la trama si basa anche sull’amicizia tra queste donne, che si danno man forte reciprocamente e si divertono l’una con l’altra.

E poi, come ogni film o telefilm che si rispetti, non può mancare l’amore, dato che le protagoniste sono madri e mogli.

Insomma, se vogliamo allietare le serate di primavera con qualcosa di allegro e rilassante, questa serie fa proprio al caso nostro.

Lettura consigliata

Mancano solo 4 giorni all’uscita della serie Netflix che ci ha tenuti incollati allo schermo già dalla prima puntata