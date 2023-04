Altro che pantaloni attillati, i 3 più glamour e chic snelliscono e sono comodi, come quelli di Tyra Banks

Slanciano, sono confortevoli, versatili, adatti per occasioni eleganti o più casual i pantaloni di tendenza per la primavera ed estate 2023. Anche con qualche rotolino in più potremo essere femminili e straordinarie come la bellissima Tyra Banks

Il fisico con l’età può cambiare, non solo arrivano le prime rughe ma prendere qualche chilo e avere forme più prominenti potrebbe essere fisiologico. L’importante è non lasciarsi andare e trascurarsi, contrastare il metabolismo lento, i muscoli meno tonici e la pelle meno luminosa. Questo vuol dire che dobbiamo curare la pelle con creme adeguate, eseguire una corretta skincare, in abbinamento ad esercizio fisico e alimentazione sana ed equilibrata. Per sentirci bellissime è fondamentale anche scegliere l’abbigliamento che possa renderci uniche e sensuali, mettendo in risalto i punti giusti e nascondere rotolini e imperfezioni. Lo dimostrano anche molte star famose curvy che esibiscono con fierezza le proprie curve, diventando delle icone sexy dal fascino indescrivibile.

Altro che pantaloni attillati, i 3 più glamour e chic che slanciano la figura per un look favoloso

L’ex modella californiana Tyra Banks sfilava e sfoggiava un fisico statuario negli anni ‘90, diventando una top model famosissima e molto apprezzata. La supermodella ha arricchito il suo curriculum presentando e ideando il programma televisivo “Next Top Model”, recitando anche in alcuni film e serie. Nonostante le sue forme, non proprio in linea con gli stereotipi dell’alta moda, è diventata un’icona di bellezza. Oggi Tyra ha quasi 50 anni, anche se non si direbbe, e qualche chilo in più rispetto a 30 anni fa, ed è bellissima e affascinante. Nel 2019 appare in tutta la sua bellezza nella copertina dell’edizione Swimsuit di Sports Illustrated con un bikini, segnando il record di modella più “anziana”. Ma ciò che davvero affascina è il suo look sempre impeccabile e al passo con i tempi, sofisticato e ammaliante. Più volte negli anni è stata immortalata, o ha posato, con indosso dei meravigliosi pantaloni palazzo, molto larghi, coloratissimi, proprio quelli che vanno di moda adesso. Anche in estate la tendenza sarà quelle di optare per questi pantaloni confortevoli, che slanciano la figura. I più chic sono ampissimi e a vita alta, più chiari o scuri, oppure super colorati a seconda dell’occasione.

Altri 2 modelli più casual

Se vogliamo rimanere comodi, mantenendo un tocco di femminilità, possiamo rinunciare ai pantaloni skinny aderenti e optare per altri modelli, oltre i pantapalazzo. Sono trendy e adatti a tutti i tipi di fisico i versatili pantaloni cargo, con linee morbide e varie tasche posizionate in diversi punti della gamba. Ricordano i modelli da uomo maschili, confortevoli, con o senza elastico finale, ma possono trasformarsi in un capo molto sensuale e sofisticato. Infine, i cropped molto colorati, fino alla caviglia o polpaccio saranno ideali sia per un look più elegante che sportivo, da indossare anche d’estate. Abbiniamoli con sneakers per svolgere semplici commissioni o con un bel sandalo con zeppa per un aperitivo con gli amici. Dunque, altro che pantaloni attillati, i 3 più glamour e chic saranno più confortevoli e adatti.

