Già si iniziano a vedere in giro. Sono silenziose, ma appena possono mordono e lasciano il segno. Chi vive vicino fiumi o zone molto umide, le zanzare le conosce bene. Per questo motivo in molte città, che sono attraversate da fiumi, come Roma o Milano, ogni anno si fa la disinfestazione. Questa ovviamente non avviene in tutta la città, ma è specifica nelle zone dove si concentra un alto tasso di questi insetti.

Per combattere le zanzare esistono infiniti modi. Abbiamo i rimedi per evitare che ci pizzichino e poi abbiamo anche quelli da usare dopo. Infatti ci sono pomate che possiamo stendere nella zona d’interesse che fanno passare il prurito. Le nostre nonne al tempo invece usavamo la menta per alleviare i pizzichi.

Come evitare i pizzichi di zanzara

Le modalità sicuramente più note sono gli spray. Questi vanno spruzzati direttamente sulla pelle ed evitano che le zanzare ci pizzichino. In commercio esistono tantissimi prodotti che si possono acquistare sia con una specie di effetto cremoso, sia invece nebulizzato.

Poi ci sono gli zampironi da mettere fuori casa, magari in giardino o in balcone. Quelli che per essere accesi hanno bisogno di un accendino o comunque di una fiamma.

Infine ci sono quelli elettrici che, invece, si attaccano alla presa della luce in casa.

Tutti metodi molto validi e che si usano quotidianamente. A questi possiamo però aggiungere un ulteriore rimedio, che ha a che fare con la moda, ovvero in relazione a comeci vestiamo. Non tanto il tipo di capo che scegliamo, perché quello alle zanzare interessa poco, ma quanto ai colori.

Oltre a spray e zampironi ecco come potremmo evitare i pizzichi di zanzare secondo uno studio

Come le api che amano i colori accesi, come giallo e arancione, anche le zanzare sembrano avere i loro colori preferiti.

Infatti secondo un recente studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, condotto dagli scienziati dell’Università di Washington, è emerso che le zanzare comuni tendono ad andare verso colori ben precisi: rosso, arancione, nero e ciano.

Secondo questo studio il fattore attivante è l’anidride carbonica che è prodotta dall’essere umano. Infatti con uno stimolo olfattivo gli studiosi hanno notato che le zanzare andavano verso i colori sopracitati. Mentre invece lasciavano perdere colori come verde, blu, bianco e viola.

E quindi sapere quali colori amano le zanzare e quali invece non amano potrebbe essere molto utile per evitare che queste ci pizzichino.

E allora oltre a spray e zampironi ecco come potremmo evitare i pizzichi usando anche il colore.

