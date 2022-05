Non tutti sono soddisfatti della propria statura e c’è chi desidera fortemente qualche centimetro in più, per poter indossare abiti e gonne lunghe con disinvoltura. Per fortuna, con qualche piccolo trucchetto, è possibile apparire meno basse, grazie a degli outfit che allungano la figura e tolgono anche qualche chilo. Quindi, basterà acquistare qualche capo per risolvere il problema dell’altezza e non dover forzatamente mettere dei tacchi vertiginosi e parecchio scomodi.

Solitamente, poi, le fantasie a righe, che si tratti di maglie, gonne o pantaloni, potrebbero essere un’ottima soluzione, da abbinare con delle scarpe leggermente a punta. Se scegliamo di mettere delle gonne più corte, scegliamo delle calzature dal colore è neutro, per non creare uno stacco troppo evidente con il resto della gamba.

Per sembrare più alte e slanciate, invece di indossare tacchi alti e pantaloni a zampa, dovremmo evitare questi tagli di capelli

Se invece preferiamo indossare dei pantaloni, allora optiamo per un modello a vita alta, che copre anche eventuali fianchi laghi e maniglie dell’amore. Andranno bene anche quelli a campana, a svasare sulla parte finale, ovvero a zampa d’elefante, tornati nuovamente di moda. In alternativa, allunghiamo le gambe grazie all’effetto ottico dei pantaloni con riga centrale o dei semplici skinny neri, o più chic con spacco laterale.

Oltre all’abbigliamento, però, è importante evitare delle acconciature e dei tagli di capelli che ci farebbero apparire più basse, nonostante il look studiato. Tutto dovrebbe essere proporzionato, anche in relazione alla forma del viso, ma se non siamo alte scartiamo i capelli lunghissimi, oltre le spalle.

Ricci o lisci, l’eccessiva lunghezza potrebbe addirittura fare sembrare basse le persone che in realtà non lo sono. Se non siamo disposte a tagliarli, almeno diamo movimento con scalature e tagli a strati. Meglio dare un poco di volume, senza esagerare, soprattutto se siamo minute, perché potrebbe dare l’effetto contrario. Anche una frangia troppo coprente e gonfia, poi, non sarebbe producente per chi non è di una statura alta.

Le acconciature top

Per sembrare più alte e slanciate, ed evitare tagli sbagliati che non ci valorizzano se non siamo abbastanza alte, dovremmo tenere spalle e clavicole scoperte. Diamo un leggero volume alla radice e se vogliamo la frangia evitiamo un taglio retto, piuttosto teniamola aperta sulla fronte. I tagli medi o corti sarebbero ideali per mettere in luce il collo e non appesantire la figura.

Chiediamo al nostro parrucchiere di fiducia un taglio pixie cut per esaltare le forme e mantenere le proporzioni giuste. Se abbiamo un viso più paffuto e rotondo, invece, lasciamo una lunghezza media, almeno fino al mento, ad esempio un long bob con un ciuffo laterale.

