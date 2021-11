Le bollette sembrano aumentare in continuazione e la stagione fredda di certo non aiuta a risparmiare. Elettricità e gas fanno partire ogni mese decine se non centinaia di euro, erodendo stipendi e pensioni guadagnati con fatica.

Molti altri soldi se ne vanno in cibo, ma abbiamo già visto che per conservare il cibo più a lungo e risparmiare basta seguire questi 5 trucchi semplici ma intelligenti.

Invece, per migliorare la situazione bolletta e risparmiare, ci sono alcune accortezze che potrebbero aiutare, soprattutto nell’uso degli elettrodomestici. In particolare, sarebbe utile cambiare quelli molto vecchi e con una bassa classe energetica, tuttavia potrebbe essere troppo dispendioso.

Per questo motivo, è necessario conoscere una serie di accorgimenti per usare gli elettrodomestici nel modo migliore possibile evitando inutili sprechi di energia.

Per scongiurare una bolletta salatissima è questo l’errore da evitare con l’aspirapolvere ma che tanti fanno in continuazione

Tra tutti gli elettrodomestici, l’aspirapolvere è forse quello più sfruttato perché è un ottimo alleato per le pulizie quotidiane e settimanali. Tuttavia, molti lo usano commettendo senza saperlo un errore che può aumentare il totale della bolletta.

Si tratta di una funzione che molte aspirapolveri hanno, ossia quella turbo. Anche se è presente, è bene evitarla se non è davvero necessaria. Infatti, se da un lato permette di aspirare con maggiore potenza, dall’altro causa un grande dispendio di energia che incide sulla bolletta.

Nei casi normali, in realtà, questa funzione non è necessaria. L’ottimale sarebbe usarla solo in quelli più estremi, come con i tappeti oppure i pavimenti particolarmente pieni di lanetta e peli di un animale domestico. Anche in queste situazioni, provare comunque prima la funzione classica e passare a quella turbo soltanto se non si ottiene l’effetto sperato.

Altri consigli per risparmiare sulla bolletta

Tuttavia, ci sono altri modi per usare l’aspirapolvere in modo intelligente. Per esempio, conoscere bene il contratto stipulato con il fornitore dell’energia elettrica è utile per decidere quando pulire. Infatti, in alcuni orari la tariffa potrebbe essere più bassa.

Sempre per lo stesso motivo, si consiglia di confrontare le tariffe proposte dai diversi fornitori. Si potrebbe trovare un’offerta complessiva migliore oppure offerte lampo che permettono di avere uno sconto o altre agevolazioni.

Infine, valutare l’acquisto di una nuova aspirapolvere a risparmio energetico che sul lungo periodo potrebbe essere vantaggiosa.

Sembrerà assurdo, ma c’è anche un’altra comunissima attività domestica quotidiana che può aiutare a risparmiare un mucchio di soldi.

Per evitare gli sprechi, invece, abituarsi a riciclare gli oggetti e riutilizzare gli scarti in cucina può essere un buon modo per risparmiare. Un esempio fra tutti, con queste 3 semplici idee di riciclo non butteremo più i barattoli di latta usati e li renderemo utilissimi per la casa.