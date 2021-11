Oramai siamo verso la fine di novembre e cominciamo da settimane a percepire l’abbassamento delle temperature e l’aumento dell’umidità in casa.

In alcune case l’umidità risulta così invasiva che, nonostante accendiamo i termosifoni, il freddo sembra comunque costante.

In questo periodo, inoltre è importante fare attenzione a questi 3 comuni errori perché potrebbero far aumentare il costo della bolletta, faticando così a risparmiare.

Per scongiurare bollette da capogiro dovremmo fare attenzione a questo elettrodomestico che molti utilizzano quotidianamente

Spesso capita che vogliamo scaldare velocemente un’area ristretta della casa senza dover accendere i termosifoni.

A questo proposito la stufetta elettrica è un elettrodomestico molto apprezzato durante l’inverno, essendo molto semplice da utilizzare anche per chi è poco pratico.

Queste stufe possono essere reperite anche a basso prezzo ma attenzione, potrebbero contribuire ad aumentare notevolmente la nostra bolletta consumando molta energia.

Nonostante i prezzi di una stufa elettrica siano vantaggiosi, sarebbe consigliabile investire su modelli a basso consumo, anche a costo di spendere qualcosa in più.

Bisogna infatti sottolineare che, mentre il suo acquisto una volta non era particolarmente conveniente, in commercio possiamo trovare diversi modelli a costi più contenuti e che pesano meno sulla bolletta.

Sarebbe infatti consigliato un modello dotato di termostato, per ottimizzare il suo utilizzo, limitando così al massimo i consumi.

Attenzione anche all’area che vorremo scaldare perché se questa è troppo grande dovremo tenere la stufa accesa per molto tempo, utilizzando così molta energia.

L’utilizzo di questo elettrodomestico, infatti, è consigliato per riscaldare stanze piccole, come può essere ad esempio il bagno.

Generalmente, è possibile contenere i costi sulla bolletta riscaldando con una stufa una stanza o al massimo due, mantenendo la temperatura nel resto casa inferiore.

Inoltre, se intendiamo tagliare i costi, è bene sapere che per risparmiare in bolletta quando si fa la lavatrice basta questo geniale trucchetto poco conosciuto.

È bene sapere che le stufe elettriche di nuova generazione, sono realizzate con materiali di maggior qualità, per cui si scalderanno più rapidamente.

Inoltre, non rilasceranno nell’area circostante eventuali polveri che potrebbero essere dannose per la nostra salute.

Non dimentichiamo che alcuni modelli hanno anche la funzione timer che ci consente di programmare sia l’orario di accensione che spegnimento dell’elettrodomestico.

In conclusione, per scongiurare bollette da capogiro dovremmo fare attenzione a questo elettrodomestico che molti utilizzano quotidianamente. Per mantenere sempre i costi bassi basterà fare attenzione al momento dell'acquisto e adottare alcune accortezze quando utilizzeremo il dispositivo.

