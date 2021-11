Siamo ormai nel vivo del mese di novembre, e chi ha un orto sa bene cosa significa. Vuol dire che bisogna attivarsi in fretta per poter fare tutti i lavori necessari.

Ad esempio, ruotare le coltivazioni e ci sarà sicuramente qualcosa da raccogliere e qualcosa da piantare. A questo proposito, sono questi i semplici bulbi che non possono mancare nell’orto a novembre.

Il popolarissimo ortaggio

Consigliamo a tutti di piantare i piselli nell’orto, proprio in questo periodo dell’anno. Infatti, pochi sanno che novembre è il mese perfetto per seminare questo straordinario ortaggio. Qualcuno potrebbe sorprendersi, perché in genere i piselli sono più tipici della bella stagione, ovvero la primavera e l’estate. Tuttavia, il momento migliore per iniziare a coltivarli è proprio l’autunno.

Infatti, se li aggiungiamo ora alle nostre coltivazioni, possiamo avere grandi risultati poco dopo la fine dell’inverno, quando saranno pronti a essere raccolti. Ci vogliono circa quattro mesi dalla semina autunnale per poterli raccogliere, ma ne varrà sicuramente la pena.

I piselli, infatti, sono famosi per essere perfetti in tante ricette, ma allo stesso tempo potrebbero anche fare bene alla salute. Infatti, questi legumi potrebbero avere effetti positivi al sistema nervoso, agli occhi e potrebbero essere buoni antiossidanti.

Allo stesso tempo, sembra che possano aiutare a limitare i livelli di colesterolo. Tutto questo senza avere troppe calorie. Ovviamente, però, non si tratta di farmaci, e non possono in alcun modo sostituire le cure che ci sono state prescritte dal medico.

Per piantare i piselli nella maniera corretta, bisogna piantarli direttamente nell’orto, senza passare per il semenzaio. Si tratta di ortaggi che vanno bene anche in vaso, se non abbiamo lo spazio per un orto intero.

Per seminarli, è sufficiente metterli sotto terra, ad una profondità di circa 5 centimetri o poco meno. Assicuriamo di dare il giusto spazio di crescere alle piantine, piantandole almeno a 20 centimetri l’una dall’altra.

Una volta piantati i piselli, irrighiamoli con costanza, senza però esagerare con le quantità. Lavoriamo in questa maniera, e in primavera potremo godere dei frutti del nostro lavoro a tavola.

Consigliamo in particolare di farli in padella, dove si possono mangiare da soli, con le cipolle, oppure con la pancetta. Se siamo più appassionati di primi, possono essere usati per sughi davvero deliziosi.

Però stiamo attenti: dobbiamo scegliere la varietà giusta per garantirci dei risultati con la semina autunnale. Quindi, ecco le migliori varietà di piselli da seminare anche a novembre nell’orto per un raccolto antiossidante.