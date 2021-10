Le temperature, con l’arrivo dell’autunno, si stanno sempre più abbassando. Soprattutto alla mattina presto e alla sera avvertiamo degli sbalzi termici non indifferenti.

Molti di noi infatti avranno già iniziato ad accendere i termosifoni e questo farà alzare il costo della bolletta a fine mese.

È molto importante per il nostro risparmio personale cercare di ridurre il più possibile i costi utilizzando dei piccoli accorgimenti che però possono fare la differenza.

Per questo dobbiamo dire basta agli sprechi, possiamo anche solo risparmiare acqua quando facciamo la doccia, preservando così anche l’ambiente.

Ecco come risparmiare sul riscaldamento grazie a questi trucchetti che non tutti conoscono

Oltre ad eliminare gli sprechi, è molto importante prendersi cura della manutenzione dei propri impianti, sia per risparmiare che per una sicurezza personale.

Sono sufficienti dei controlli periodici sul nostro impianto, ovviamente svolti da un professionista che valuterà se ci siano delle anomalie.

Un altro passo importante è quello di mantenere puliti i nostri termosifoni, basterà solo spolverarli e pulirli a fondo utilizzando un panno umido ed una spazzola.

Questo perché la polvere che si posa sul termosifone potrebbe causare notevoli sprechi energetici, facilmente evitabili con queste semplici accortezze.

Si consiglia di valutare l’installazione e la manutenzione di caldaie di nuova generazione che ci permettano di mantenere costantemente le temperature intorno ai 20 gradi.

In questo modo eviteremo eventuali sbalzi di temperatura che aumentino il costo della bolletta e intanto avremo sempre un clima piacevole in casa.

Non sottovalutiamo quanto faccia bene aprire le finestre nelle ore calde e soleggiate, bastano solo dieci minuti per riscaldare il nostro ambiente in modo naturale.

Verifichiamo anche eventuali perdite di calore che possono verificarsi se abbiamo balconi e finestre.

Basterà eventualmente ricorrere all’uso di para-spifferi per risolvere il problema adeguatamente.

Anche avere degli infissi a doppi vetri potrebbe aiutarci, soprattutto se siamo intenzionati a cambiare le nostre vecchie finestre.

Chi ama i tappeti deve sapere che questi, oltre ad essere belli esteticamente, ci possono aiutare ad a ridurre la dispersione di calore tramite il pavimento.

Per questo esiste un trucco tanto semplice quanto geniale per avere tappeti puliti a costo zero in poco tempo.

Ecco come risparmiare sul riscaldamento grazie a questi trucchetti che non tutti conoscono.

Ulteriore consiglio

La stufa a pellet potrebbe rivelarsi un prezioso alleato nelle giornate fredde invernali, in quanto può riscaldare la nostra casa efficacemente ed economicamente.

Inoltre, potrebbe rivelarsi anche un ottimo fertilizzante naturale perfetto per piante e orti, senza dover ricorrere a prodotti chimici che si possono rivelare dannosi per l’ambiente.