Il mascara waterproof è un cosmetico molto utile per non rinunciare al trucco anche quando dobbiamo andare al mare o in piscina. La sua composizione è infatti pensata apposta per essere resistente all’acqua. Cosa che, del resto, è facile evincere dal suo nome. Quando acquistiamo un mascara waterproof, quindi, lo facciamo per l’utilità di questa caratteristica e per una data esigenza. A volte, però, può capitare un piccolo inconveniente. Ma che è anche nettamente fastidioso e irritante. Ed è quello di ritrovare il mascara tutto secco nel suo botticino.

Un irritante inconveniente

Per una dimenticanza, per la fretta di truccarci nell’uscire velocemente di casa al mattino, potremmo inavvertitamente aver chiuso male il tubetto del mascara. Ciò potrebbe aver comportato il seccarsi del prodotto. Oppure potremmo aver comprato inavvertitamente un prodotto già secco, senza possibilità di restituirlo. Questo è davvero molto irritante. E, da questi incidenti, non si salvano neanche i mascara waterproof. Ma si può rimediare e grazie a un semplice rimedio della nonna.

Per sciogliere e recuperare il mascara secco waterproof anche appena comprato basta 1 rimedio della nonna

Possiamo recuperare il nostro mascara waterproof diventato secco con un semplice stratagemma. Si tratta del facilissimo rimedio della nonna dell’acqua calda. Della semplice acqua calda può curare molti mali e potrebbe anche aiutare il nostro strumento di make up a tornare utile. Dovremo semplicemente immergere il prodotto dentro dell’acqua calda. Per farlo, potremmo scaldare l’acqua in un pentolino sul fuoco e versarla in un bicchiere di vetro. Oppure potremmo riempire di acqua un bicchiere e riscaldarlo al microonde. Ottenuto in qualsiasi modo il recipiente con acqua calda, dovremo lasciare in questo il botticino del mascara. Questo dovrà essere ben chiuso, a livello quasi ermetico.

Dovremo immergere solo la parte del corpo e non il tappo, perché ciò che interessa a noi è il prodotto secco, agglomerato alla sua base. Per cui, eventualmente, verseremo via un po’ di acqua dal bicchiere, affinché il liquido non arrivi al tappo. Lasceremo quindi il mascara qui dentro per almeno 10 minuti. Trascorso il tempo, potremo prelevarlo e verificarne lo stato. Se fosse ancora un po’ secco, potremo rimetterlo per altri 5 minuti in acqua. Per sciogliere e recuperare il mascara secco waterproof, ma anche qualsiasi altro tipo di mascara, possiamo usare questo semplice trucco. Ricordiamo, però, di non lasciare troppo a bagno il mascara per non liquefarlo troppo.

