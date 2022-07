Molti dei lavori di casa che si fanno durante l’estate sono particolarmente noiosi. Un po’ perché il gran caldo non ci rende particolarmente attivi, un po’ perché vorremmo sfruttare il tempo in maniera diversa. Magari uscendo, viaggiando, facendo un bagno in piscina o una passeggiata al parco.

Eppure ci toccano. Procrastinarli si può, ma non all’infinito. Arriva un momento in cui dobbiamo farli. È il caso del lavaggio delle tende, di quello dei vetri delle finestre e di altri ancora. Alcuni di questi sono necessari per far funzionare al meglio i nostri elettrodomestici. Una sorta di tagliando che dobbiamo fare periodicamente, per garantire loro una vita migliore e, possibilmente, più lunga.

Uno di quelli più sollecitati in questo momento è sicuramente il frigorifero. Quante volte lo apriamo al giorno per tirar fuori una bottiglia di acqua fredda, un succo, una bevanda rinfrescante? Quante volte, invece, apriamo quello che potremmo definire il suo fratello minore? Posto molto spesso sotto di lui, talvolta sopra, che serve a conservare i cibi a temperature inferiori allo zero.

Stiamo parlando del freezer o congelatore. Carne, pesce, surgelati, ghiaccioli e leccornie dolci di ogni genere. Meno capiente del frigorifero ma con la stessa utilità. Il luogo dove conservare molti cibi per diverso tempo.

Come sbrinare il congelatore senza staccare la spina con 2 semplici ingredienti che tutti abbiamo in casa

Eppure, arriva un momento che tutto il ghiaccio prodotto nel corso delle settimane e dei mesi debba venire asportato, per permettergli di funzionare al meglio. L’operazione da fare si chiama sbrinamento. È quella che descriveremo oggi, andando a vedere come si possa attuare senza togliere la spina dal frigorifero. Spesso fonte di disagio, perché dietro di esso e non a portata di mano.

Uniamo quindi la comodità alla rapidità dell’operazione. Perché togliendo la spina i tempi di scioglimento del ghiaccio aumenterebbero a dismisura. Ovviamente, questo procedimento dovremmo compierlo quando il congelatore è quasi vuoto, per evitare lo scongelamento di alimenti che poi non potrebbero più essere ricongelati.

Per farlo, avremo bisogno di due semplici ingredienti che tutti abbiamo in casa. L’acqua e l’aceto. Mettere l’acqua a bollire in una pentola e poi riporla in freezer per una trentina di minuti è procedimento abbastanza consueto.

Se aggiungessimo due passaggi, potrebbe diventare ancora più efficace

Il primo è quello di aggiungere tre cucchiai di aceto di vino. Bianco o rosso, poco è importante. Il secondo è quello di coprire la pentola con un canovaccio asciutto. Questo metodo accelera decisamente i tempi che potrebbero anche dimezzarsi. Potrebbe essere sufficiente una decina di minuti per vedere il ghiaccio già sciolto. A quel punto, armandosi di pazienza e di un panno in microfibra inumidito, potremmo andarlo a eliminare facilmente, per poi procedere all’asciugatura. Ovviamente, dovremmo tappezzare il pavimento con carta assorbente o di giornale per limitare il più possibile lo spargimento dell’acqua.

Ecco, quindi, come sbrinare il congelatore senza staccare la spina, utilizzando non più di trenta minuti per eseguire l’intera operazione. A quel punto, potremmo dedicarci anche a un altro elettrodomestico, pulendolo senza usare l’acqua. In poco più di un’ora, avremmo compiuto due operazioni importanti per il bene della nostra cucina.

