Tutti vorrebbero avere i capelli luminosi come naturali anche quando non c’è il sole a schiarirli. Una chioma luminosa, infatti, appare più bella e sana e rende subito più raggiante anche il viso. Per non aspettare il sole estivo, ci sono diverse tecniche di schiaritura dei capelli da chiedere al parrucchiere o fare a casa.

La meno aggressiva è l’henné, una tinta naturale che renderà i capelli lucenti e forti senza danneggiarli. Tuttavia, non è possibile ottenere una tonalità specifica, perché il risultato dipende dal colore dei capelli. Con i capelli chiari si otterrà un rosso ramato o verso l’arancione, con quelli scuri invece una sfumatura tendente al mogano.

Chi non vuole sorprese, allora, non può far altro che andare dal parrucchiere e chiedere una delle tecniche di schiaritura più ricercate.

Alcune tecniche di schiaritura dei capelli da chiedere al parrucchiere

Per schiarire i capelli e renderli luminosi, sono diverse le tecniche che si possono adottare in base al proprio stile e al colore di base.

Vediamo quindi alcune tecniche di schiaritura da chiedere al parrucchiere. Già da tempo è molto ricercata la tecnica del foilyage che crea un effetto delicato e naturale sul capello, unendo balayage e highlights.

Poi c’è il classico shatush, che lavora sulle lunghezze per concentrarsi sulle punte e ottenere diverse gradazioni di colore.

Tuttavia, prima di scegliere cosa si vuole è bene buttare un occhio alle nuove tendenze.

Per schiarire i capelli e renderli luminosi ecco la nuova tecnica che sta spopolando e non è il classico balayage

Nel 2022 sta avendo un grande successo una tecnica che arriva da Los Angeles ed è richiestissima anche nei migliori saloni. Nata da un’idea di Stuart Marsh, color director al salone Taylor Taylor London, si chiama hair frosting.

Questa tecnica applica una tonalità fredda di biondo su singole ciocche, dalla radice alla punta. Lascia invece intatte le ciocche circostanti più scure.

L’effetto è quello della brina che si deposita sugli alberi, da qui il nome hair frosting.

Per concludere, questa tecnica lascia un velo di luce freddo, ma romantico, sulla superficie della chioma. Le ciocche più chiare possono concentrarsi soprattutto nella parte anteriore, incorniciando il viso in un contrasto armonico.

Un altro punto a favore di questa schiaritura è che è molto facile da mantenere. Nelle prime settimane dopo averla applicata, si consiglia comunque di lavare i capelli meno spesso e tenerli idratati.

