Per noi italiani il caffè è intoccabile. Per molti di noi la giornata non può iniziare senza una buona dose di caffeina. Quando ancora assonnati annusiamo l’aroma del caffè che gorgoglia uscendo dalla moka, i sensi si risvegliano. Il nostro Paese registra un consumo annuo di caffè pro-capite pari a 6 chili e questo dato dà un’idea di quanto questa bevanda sia amata. Secondo un ricercatore, Steven L. Miller, dell´University of the Health Sciences di Bethesda, appena svegli non dovremmo bere caffè. Ciò si spiegherebbe con il fatto che circa 30/45 minuti dopo la sveglia, il nostro corpo raggiunge il picco cortisolo.

La produzione di quest’ultimo, denominato anche ormone dello stress, è scandito dall’avvicendarsi fra giorno e notte, dalla luce e buio. Il cortisolo, prodotto a livello surrenale ci darebbe lo sprint per affrontare la giornata: attenzione, lucidità mentale, forza. Questo è quello che cerchiamo nella tazzina di caffè. Al risveglio però abbiamo già attivato la “nostra caffeina autoprodotta” ossia il cortisolo.

Sarebbe sbagliato bere il caffè appena svegli e a digiuno per questi motivi impensabili

Come spiega lo scienziato del Maryland, bevendo il caffè dopo esserci alzati andremmo ad annullare l’azione della caffeina, essendo già in corso il rilascio di cortisolo. Questo sarebbe dannoso perché ci renderebbe “assuefatti” alla caffeina, assumendola anche quando non ce n’è bisogno. Quando ne avremo poi realmente necessità dovremo raddoppiare la dose affinché faccia effetto.

Quando sarebbe il momento giusto per berlo?

La risposta è semplice: quando i livelli di cortisolo scendono e questo avviene circa fra le 9.30 e le 11.30 e 13.30 e le 17.00. Ottimo sarebbe quindi assumere il caffè dopo pranzo. Inoltre bere il caffè a digiuno provocherebbe acidità di stomaco e reflusso gastroesofageo. Gli aromi contenuti nel caffè stimolerebbero la produzione di acido cloridrico necessario a disgregare i cibi ingeriti. Se non accompagniamo il caffè mangiando qualcosa, l’acido prodotto, e inutilizzato, potrebbe darci qualche noia allo stomaco.

Altri momenti in cui non si dovrebbe assumere

Sicuramente non bisognerebbe assumere caffè quando si è già in uno stato di nervosismo perché lo si incrementerebbe. Mai bere un espresso dopo le 17.00 altrimenti addio sonno. Inoltre dovremmo rinunciare all’espresso prima di eseguire l’analisi del sangue. Via libera, invece, a chi debba sostenere una donazione del sangue dopo colazione, come suggerisce il sito dell’Avis.

Abbiamo pertanto spiegato perché sarebbe sbagliato bere il caffè appena svegli e non aspettare la metà mattina.

Se invece volessimo conoscere il numero delle tazzine da bere oggi giorno, in questo articolo si trova la risposta della Scienza.

Approfondimento

