Basta un trucco più naturale per sembrare giovani anche a 50 e 60 anni, adatto a qualsiasi occasione

Truccarsi è ormai diventata una necessità al giorno d’oggi. Che sia per andare al lavoro o oppure ad una festa, il make-up è un passaggio fondamentale nella nostra preparazione. Arriviamo anche a truccarci per andare in palestra, grazie a prodotti che non si rovinano con il sudore. Il problema, però, è che a volte il truccarsi potrebbe peggiorare il nostro aspetto.

Soprattutto negli ultimi anni, un look più naturale è molto più apprezzato. Questo non significa non dedicarsi al make-up, ma scegliere colori e tecniche meno evidenti. Questo tipo di trucco eliminerà le imperfezioni del nostro viso, ma non vedrà come protagonista un fondotinta troppo pesante. Con alcuni accorgimenti, il nostro viso ringiovanirà di 10 anni senza un make-up estremo e complicato.

Basta un trucco più naturale per sembrare giovani e semplificarci la vita

Il trucco più naturale non solo è più apprezzato dagli altri, ma è anche più semplice per noi. Non dovendo utilizzare tecniche complesse e abbinamenti di colori estremi, sarà molto più facile prepararsi. Non solo, ma tonalità troppo intense potrebbero farci sembrare più vecchi.

Il primo step per rendere il nostro make-up più naturale è idratare profondamente la pelle. Infatti, avere una pelle sana, pulita e curata ci aiuterà sicuramente, poiché il fondotinta apparirà più omogeneo. Prima di applicare questo prodotto, oppure cipria o terra, procediamo con un’idratazione e pulizia profonda. Generalmente, la skin care consigliata prevede una pulizia con un detergente adatto alla nostra pelle, seguito da un tonico e da una crema idratante.

Una corretta skin care è fondamentale per la salute della nostra pelle

Infine, non dimentichiamoci mai di mettere un po’ di crema solare per proteggere la pelle. Almeno 2 volte a settimana facciamo delle maschere idratanti, per nutrire la pelle. In questo modo il fondotinta si stenderà in modo omogeneo e durerà più a lungo. In realtà, con una corretta routine potremmo ottenere una pelle così sana da non doverlo nemmeno utilizzare. Possiamo provare una semplice crema colorata, per rendere il colore della nostra pelle più uniforme.

Un altro consiglio è quello di evitare contouring e illuminanti troppo intensi. Infatti, basta un trucco più naturale per sembrare giovani, senza modificare i nostri lineamenti. Contouring troppo marcati potrebbero evidenziare anche rughe e imperfezioni dell’età. Per questo motivo, se cerchiamo un look più naturale, allora è meglio evitarle.

Anche l’applicazione del rossetto fa la differenza

Infine, applicare il rossetto con le dita potrebbe essere un buon modo per renderlo più naturale. Disegnare con la matita i contorni è assolutamente da evitare. Non solo potrebbe risultare troppo evidente, ma se non siamo bravi, potremmo ottenere un effetto clown. Inoltre, anche applicare il rossetto direttamente potrebbe risultare troppo intenso. Per questo motivo tamponarlo con la punta delle dita darà un coloro più naturale e durerà anche più a lungo.