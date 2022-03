La primavera è la stagione della rinascita del nostro corpo. Dopo il letargo invernale e anche a causa delle misure per contenere la pandemia, ora è il momento di ripartire. Non solo a tavola, ma anche con l’attività fisica.

Magari, a febbraio, abbiamo ricominciato a correre in vista proprio della nuova stagione. Passo dopo passo, con gradualità, abbiamo iniziato a riprendere confidenza con il nostro corpo, anche per cercare di smaltire i chili di troppo. Dopo aver creato una buona base, ci siamo divertiti con qualche allenamento diverso dal solito. Come spesso succede nella corsa, ci si prende gusto e si ha voglia di migliorare.

Questo tipo di esercizi richiede impegno e dedizione, ma porta ottimi frutti

Quando vediamo che i chilometri percorsi crescono, che il fiato migliora, che la resistenza va di pari passo, vorremmo ottenere sempre di più. Perciò ecco il divertente allenamento che ci aiuta a migliorare la velocità, in modo da percorrere lo stesso giro che facciamo d’abitudine, in minor tempo. E a parità di fatica.

È arrivato il momento di introdurre, nel nostro allenamento, una prova differente. Questo particolare tipo di esercizio ci aiuta proprio ad andare più veloci. E non solo.

L’allenamento in questione sono le ripetute. Chi ha provato il fartlek, che è un gioco di velocità, ma senza regole, potrebbe essere più pronto ad affrontare queste prove di velocità. Tutti, in ogni caso, potremmo fare una seduta con le ripetute, purché seguendo delle regole precise.

Ecco il divertente allenamento che ci aiuta a dimagrire migliorando la velocità e i tempi nella corsa, aumentando anche fiato e resistenza

Di cosa si tratta? Correre una determinata distanza, breve o lunga che sia, ad una velocità precisa, alternandola a un periodo di defaticamento. Un esempio? Fare, di seguito, 100 metri a 20 secondi e 100 metri a 35 secondi, per cinque volte consecutive.

Ovviamente, è un esempio da non seguire se siamo agli inizi, perché sono tempi impegnativi. Fondamentale è fare un buon riscaldamento, prima di iniziare a fare questi sprint consecutivi, correndo per almeno 20 minuti a passo lento. A che velocità correre le ripetute? Dipende dalla nostra velocità attuale. In pratica, bisogna vedere a quale velocità corriamo i 10 km.

Ad esempio, facciamo finta che sia 5 minuti al chilometro. La ripetuta, di 100 metri, dovrà essere tra il 15 e il 20% più veloce. In pratica, tra i 24 e i 26,5 secondi. I principianti non devono mai superare le 4-5 ripetute, alternandole con un tratto al passo o con corsa lentissima.