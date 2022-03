Se in questi giorni ci sentiamo particolarmente stanchi e vogliamo ricaricarci la cosa migliore è mangiare e bere questi cibi e queste bevande perfetti per combattere il cambio stagione

Mancano ancora tre mesi all’estate e le ferie, purtroppo, rappresentano ancora un sogno lontano. Eppure, ci sentiamo stanchi, spesso senza forze, con sbalzi di umore. Ci concentriamo poco e abbiamo quella sonnolenza che non vuole saperne di lasciarci stare.

Non dovremmo allarmarci più di tanto, perché sono i sintomi tipici del mal di primavera. Le mutazioni del clima, infatti, con il sole che fa aumentare, e non di poco, la temperatura, influiscono sull’organismo. Inoltre, se noi siamo sensibili al meteo, ne risentiremo di più. Se in questi giorni ci sentiamo particolarmente stanchi, però, non dobbiamo subire passivamente questa situazione, ma cercare di combatterla con l’aiuto di cibi e bevande.

La natura ci dà una mano a vincere il cambio di stagione

L’aumento della temperatura influisce, quindi, anche sul nostro menu. Per ricaricarci, insomma, dovremmo consumare maggiormente alcuni cibi e bevande. Per evitare, ad esempio, l’infiammazione che potrebbe essere favorita dal caldo, dovremmo preferire cibi con magnesio e ricchi di vitamina C. In sostanza, asparagi, piselli, zenzero, così come le fave e le verdure amare sono alimenti utili in tal senso.

Una bella fetta biscottata con il miele, al mattino, ci fornisce quella carica immediata di cui abbiamo bisogno. Anche alla sera, un cucchiaino di miele è un vero toccasana in questo particolare periodo di stanchezza diffusa. Senza dimenticare le mandorle che, da questo punto di vista, ci potrebbero aiutare come spuntino durante la mattina o il pomeriggio. Ne bastano 4-5 per avere una fonte di magnesio.

Se in questi giorni ci sentiamo particolarmente stanchi e vogliamo ricaricarci la cosa migliore è mangiare e bere questi cibi e bevande perfetti per combattere il cambio stagione

Tra le bevande, il caffè, senza esagerare ovviamente, ci dà una carica energetica immediata. Durante il giorno, invece, potremmo sorseggiare una bevanda, fatta da noi, composta da limone, miele e zenzero. Quest’ultimo, infatti, è ricco di magnesio e il nostro corpo, in questo periodo, ne ha particolarmente bisogno.

Per combattere la stanchezza visiva, invece, una coppetta di mirtilli è ciò che fa per noi. Sono infatti antiossidanti e hanno vitamina C e fibre. Non dimentichiamo le banane, che contengono potassio e magnesio, dandoci un immediato energizzante per ricaricarci. Tra i rimedi della nonna, il famoso “uovo sbattuto” della mattina è prezioso, per via della vitamina B che ci dà velocemente energia.

Per chi ama i dolci, invece, anche un pochino di cioccolato fondente farebbe al caso nostro, grazie alla teobromina che ci fa resistere alla fatica. Oltre alla serotonina, l’ormone della felicità, che, in questo periodo, ci fa solo bene.