Colesterolo e trigliceridi sarebbero dei valori da tenere sotto controllo. Potrebbero essere responsabili, infatti, di infarti e ictus qualora dovessero superare i livelli considerati nella norma. In realtà il colesterolo si dividerebbe in due parametri: quello cattivo o LDL e quello buono o HDL.

Qualora il colesterolo totale dovesse essere alto, dovremmo calcolare la quantità di entrambi. Solo nel caso in cui il colesterolo buono dovesse essere superiore non ci sarebbe da preoccuparsi. Tuttavia sarebbe opportuno mantenere il livello totale sotto lo standard.

Anche i trigliceridi sarebbero dei grassi e qualora dovessero essere elevati potrebbero provocare dei danni al fegato, oltre che le malattie cardiovascolari sopra citate. Motivo per cui colesterolo e trigliceridi andrebbero tenuti a bada, sottoponendosi a dei controlli frequenti.

Basterebbe un semplice prelievo di sangue per vederne i valori. Una volta visionati i risultati, dovremmo recarci dal medico, che potrebbe prescrivere una terapia, accompagnata da un regime alimentare ipocalorico e senza grassi.

Infatti, l’alimentazione giocherebbe un ruolo essenziale sia sul colesterolo che sui trigliceridi. Sarebbe la responsabile sia dell’aumento che della riduzione di questi valori. Per quest’ultimo punto un altro ruolo fondamentale sarebbe svolto dall’attività fisica. Secondo la scienza, basterebbe camminare a 4 km/h sia per scolpire il fisico che per ridurre il colesterolo cattivo.

L’inositolo

In ogni caso, questa vitamina ridurrebbe colesterolo e trigliceridi migliorando la memoria, secondo Humanitas. L’inositolo, o vitamina B7, aiuterebbe a mantenere attiva la memoria, prevenendo così le malattie neurodegenerative come demenza e Alzheimer.

Inoltre svolgerebbe un ruolo importante nella pulizia delle arterie dal colesterolo cattivo, famoso per l’azione di occlusione a sfavore del fluido passaggio del sangue. Per quanto riguarda i trigliceridi, contribuirebbe a mantenere pulito il fegato dagli accumuli di grasso.

L’inositolo sarebbe una vitamina contenuta in diversi alimenti, come gli agrumi, la frutta secca, la banana e così via. Tuttavia si potrebbe assumere anche in un altro modo. In farmacia o presso i siti che si occupano di alimentazione sportiva sarebbe presente l’inositolo in polvere.

Questo andrebbe assunto la mattina a digiuno attraverso il dosatore e ingerito con un bicchiere d’acqua. Sarebbe difficile andare incontro ad un eccesso di vitamina B7, in quanto andrebbe successivamente respinta tramite la minzione. Tuttavia potrebbero manifestarsi delle eccezioni, per cui gli effetti collaterali sarebbero l’eccessiva sudorazione e problemi di stomaco.

In ogni caso, quest’articolo è solo a scopo informativo. Pertanto invitiamo i gentili Lettori a rivolgersi al proprio medico per saperne di più circa gli effetti dell’inositolo.

