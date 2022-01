Aprire l’armadio e indossare capi morbidi e profumati è una piacevolissima sensazione che ci permette di iniziare positivamente la giornata.

Purtroppo, questo non sempre avviene, a volte infatti può capitare che i vestiti puzzino di umidità, costringendoci a rilavarli.

Per prima cosa, potrebbe essere utile controllare periodicamente lo stato della lavatrice, pulendola anche in profondità. Per questa ragione è utile sapere come igienizzare il cestello della lavatrice con questo ingrediente che abbiamo quasi tutti in cucina.

Inoltre, quando procediamo con il lavaggio in lavatrice potremmo utilizzare questo profumatissimo prodotto al posto dell’ammorbidente.

Anziché bicarbonato o aceto per avere il bucato morbido e profumato a lungo basterebbe qualche goccia di questo inebriante prodotto naturale

Al posto dell’ammorbidente ci sono diverse soluzioni naturali ed economiche che ci permettono di avere dei capi profumati. Il bicarbonato e l’aceto sono due opzioni validissime grazie alle loro straordinarie proprietà, ma esiste un’alternativa che ci sorprenderà con la sua incredibile profumazione.

Molti, infatti, non sanno che gli oli essenziali sono dei preziosi alleati in casa perché riempiono della loro profumazione naturale tutto l’ambiente domestico. Il loro utilizzo si presta anche per il lavaggio del bucato perché possono essere aggiunti all’interno del detersivo oppure nell’ammorbidente.

Quindi, anziché bicarbonato o aceto, per avere il bucato morbido e profumato a lungo basterebbe qualche goccia di questo inebriante prodotto naturale dalle incredibili proprietà.

Solo poche gocce permettono ai capi di mantenere una profumazione duratura tenendo lontano anche il cattivo odore dell’umidità.

Particolarmente consigliato è l’olio essenziale di lavanda che può essere aggiunto in lavatrice ed è molto apprezzato per la sua profumazione floreale, delicata e fresca.

Basterà solamente versarne circa 20 gocce in 50 ml di detersivo e procedere al lavaggio che facciamo abitualmente. Una volta terminato il lavaggio noteremo che il bucato sarà profumatissimo, dovremo solo asciugarlo adeguatamente. Ecco perché è utile conoscere questo trucchetto per asciugare i capi d’inverno in casa, scongiurando la fastidiosa puzza di umido.

In alternativa, potremmo optare per l’olio essenziale di cedro, che ha una profumazione fresca, oppure per un’essenza vaniglia e cannella dalla profumazione orientale.

Suggerimenti

È importante, prima di procedere con il lavaggio in lavatrice, separare i diversi capi facendo attenzione alle temperature e ai programmi da utilizzare.

Per esempio, se abbiamo un bucato particolarmente sporco, dovremmo optare per temperature elevate e carichi non troppo abbondanti, così che il detersivo agisca adeguatamente.

