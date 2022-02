Le erbe aromatiche danno sapore ai cibi e sono importanti fonti di nutrienti. Riempiono la nostra cucina di mille aromi e mille colori e solleticano il gusto. Come farne a meno? L’inverno ci regala delle erbe che resistono alle basse temperature, come il rosmarino, la salvia o l’alloro, ma non il prezzemolo. Indispensabile in diverse preparazioni soprattutto a base di pesce, a volte dobbiamo farne a meno perché, acquistato al supermercato e conservato in frigorifero, si è deteriorato. Eppure dovremmo farne largo consumo per le mille virtù che possiede.

Rinforza il sistema immunitario e protegge i nostri occhi

È fonte di betacarotene che protegge i nostri occhi e rende la pelle più levigata. Anche le creme solari contengono in genere questa sostanza perché proteggerebbe la pelle dalle scottature. Il prezzemolo è ottima fonte anche di luteina/zeaxantina che protegge la retina, la parte centrale dell’occhio umano, e previene le maculopatie di cui soffrono molti anziani. Pare abbia anche proprietà diuretiche e antisettiche. Inoltre contiene i flavonoidi che rafforzano il sistema immunitario e ci permettono di rimanere in buona forma fisica. Un concentrato di virtù questo prezzemolo! Pare proprio che non possiamo farne a meno.

Non solo sottovuoto, in acqua o sott’olio, ecco come conservare il prezzemolo in frigorifero per mantenerlo sempre fresco anche in inverno

Ci sono diversi modi per conservarlo che tutti conosciamo, perché sono segreti che ci sono stati trasmessi dalle nostre nonne. Eppure ce n’è uno semplicissimo che non è molto conosciuto. Vediamo quale. Il prezzemolo si può acquistare nei supermercati anche in pieno inverno, perché ne sono sempre forniti.

Non bisogna lavarlo, perché lo si può fare al momento dell’uso, bisogna invece metterlo in un contenitore di vetro, tipo frigoverre, chiudere ermeticamente e riporre in frigorifero. In questo modo rimarrà inalterato per diverse settimane e sarà sempre pronto all’uso. Con questo semplicissimo trucco avremo a disposizione la nostra preziosa erba aromatica senza difficoltà.

Abbiamo visto che il prezzemolo può essere conservato non solo sottovuoto, in acqua o sott’olio, ma anche in questo modo alternativo. Possiamo consumarlo sempre, considerati i benefici che apporta alla nostra salute. Eventualmente lo possiamo usare come base anche per un ottimo pesto insieme ad altri ingredienti. Vediamo come fare. A 40 grammi di prezzemolo, aggiungiamo 30 grammi di noci, sale, un po’ di aglio e qualche alice diliscata. Il tutto irrorato di buon olio extravergine di oliva. Basta frullare e unire alla pasta.