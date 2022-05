Possiamo affermare che l’aria di primavera è finalmente arrivata, dopo giorni di temperature ballerine. Abbiamo visto gli alberi riempirsi di splendidi fiori, ma del caldo e piacevole tepore primaverile neanche l’ombra. Probabilmente è anche per questo che le relazioni personali ci sono sembrate un po’ bloccate. Poca voglia di uscire, di fare amicizia o intraprendere nuovi progetti. Non solo i pianeti e le stelle sembrano influenzare i nostri comportamenti, ma anche il meteo. Non c’è nulla di certo e si tratta di previsioni astrologiche, ma a volte sembrano così azzeccate. Ci sono giorni in cui leggiamo cosa prevede l’oroscopo per il nostro segno e sembra proprio rivolto a noi. Vediamo se anche questa volta le stelle ci daranno ragione.

Cuore finalmente in subbuglio per questi 3 segni zodiacali che verranno travolti dalla passione nei prossimi giorni

Finalmente dopo avere passato un mese nero è il momento della rivincita del Capricorno. Avevamo già spiegato che per i nati sotto questo segno di Terra ci sarebbe stato da tribolare. Qualcuno ha davvero raggiunto il fondo, sia in amore che sul lavoro, e sembrava non esserci via d’uscita. Finalmente è il momento di tirare un sospiro di sollievo, perché le carte in tavola sono cambiate. Un tumulto di emozioni e nuove esperienze sono dietro l’angolo, esperienze davvero travolgenti. L’unica pecca è che probabilmente bisognerà mantenere il segreto per un po’, ma ne varrà la pena.

Passiamo poi al segno dei Gemelli

È dal mese di marzo che questo segno si trova in una striscia positiva, anche dal punto di vista finanziario. Dopo il risveglio di emozioni degli scorsi mesi, ora è arrivato il fatidico momento che stavamo aspettando. Forse è troppo precipitoso andare subito a convivere con il nuovo partner? Per qualcuno probabilmente sì, ma non per i Gemelli che, quando si prefissano un obiettivo, lo portano a termine. Si prospettano scintille e serate indimenticabili che ricorderemo per anni a venire.

Per finire, l’Ariete, segno di Fuoco che verrà travolto da fortuna e denaro. Il 10 maggio Giove passerà nel segno dell’Ariete, un evento che non capita da più di 10 anni. Giove, quindi, porterà anche a nuove conoscenze che lasceranno il segno. Qualcuno di travolgente entrerà nella nostra vita e, chissà, magari oltre alla passione c’è altro. Vale la pena approfondire e non scappare come siamo soliti fare quando le cose diventano più serie. Diamoci del tempo per valutare la situazione, ma intanto viviamo ogni momento appieno.

Quindi, cuore finalmente in subbuglio per questi 3 segni davvero fortunati in amore in questo periodo. La parola chiave di questo mese di maggio per questi segni è osare e non trattenersi. Conosciamo nuove persone, partiamo per un viaggio anche da soli e torniamo a vivere il Mondo.

