Ci sono periodi dell’anno in cui la natura esplode in tutti i suoi aspetti floreali e non solo. Infatti anche gli animali, quelli più piccoli, escono fuori soprattutto in estate.

In particolare, le formiche che con le alte temperature escono dalle loro tane alla ricerca di cibo da conservare prima dell’inverno. Loro, insieme agli scarafaggi, possono essere molto fastidiosi durante questa stagione.

Infatti tendono ad invadere le nostre case, i nostri balconi e i nostri giardini che nel frattempo sono diventati rigogliosi. Instancabili e sempre alla ricerca di cibo, se presenti in grandi quantità possono essere un vero e proprio problema.

Per sbarazzarsi definitivamente delle formiche ecco 7 rimedi e 1 fantastico insetticida naturale

La loro presenza è dovuta soprattutto all’attrazione verso sostanze zuccherine o melasse che spesso sono prodotte da alcuni parassiti come afidi e cocciniglie.

Se ci troviamo in questa situazione siamo di fronte a una vera e propria infestazione parassitaria che richiede un urgente intervento. Se vogliamo utilizzare metodi naturali per sbarazzarsi definitivamente delle formiche ecco 7 rimedi e 1 fantastico insetticida naturale.

Il primo, più semplice ed intuitivo, è fare un lavaggio fogliare usando dei batuffoli di cotone idrofilo imbevuti con l’alcol. Oppure si potrebbe pensare di spargere sul terreno dei chicchi di caffè.

Non è nocivo per le piante ma può essere un deterrente molto importante per le formiche. Allo stesso modo può essere un altro deterrente spargere della cenere del camino.

Anche l’origano, una pianta aromatica, può essere ottima per allontanare le formiche in questa circostanza. In particolare lo si deve spargere nei luoghi in cui questi insetti passano.

Altri 3 rimedi naturali contro le formiche

Il quinto rimedio può essere l’uso di oli essenziali all’eucalipto o al cajeput, mentre il sesto è favorire la crescita degli antagonisti delle formiche. Stiamo parlando ad esempio della coccinella.

Infine ultimo rimedio è l’uso di peperoncino piccante lungo il percorso abituale delle formiche. In merito a quest’ultimo punto è possibile anche creare un insetticida naturale contro le formiche.

È importante però sottolineare che tutti questi rimedi, anche quello che andremo a descrivere, fanno parte dei classici rimedi della nonna che si tramandano nel tempo. Pertanto non esiste nessun fondamento scientifico che garantisca la loro efficacia e la loro sicurezza.

Per questo motivo si raccomanda cautela e prudenza nel loro utilizzo, specialmente se si ha a che fare con sostanze che possono essere urticanti.

Preparazione, uso dell’insetticida naturale e un’importante raccomandazione

Tornando alla preparazione dell’insetticida, è fondamentale indossare dei guanti. La ragione è perché questo insetticida è a base di ortica e peperoncino e quindi potrebbe irritare la pelle.

Il primo passaggio è prendere un po’ di foglie dagli steli dell’ortica, metterli in una pentola piena d’acqua e farli bollire per 15 minuti.

Dopodiché si deve aggiungere un cucchiaio di peperoncino piccante, che può essere in polvere o anche macinato, e mescolare il tutto. Appena l’infuso di ortica sarà freddo lo si può filtrare, metterlo dentro uno contenitore, spruzzarlo nei punti in cui le formiche si presentano.

Fra questi ci sono l’ingresso di casa, i davanzali, lungo i bordi dei muri esterni e dei balconi. È perfetto soprattutto se si va in vacanza perché, spruzzarlo prima di andare via, previene l’arrivo delle formiche.

Si raccomanda comunque grande cautela nel suo utilizzo. Soprattutto bisogna fare molta attenzione agli occhi poiché la miscela è creata con sostanze urticanti.

Approfondimento

