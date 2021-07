I gerani sono fra le piante più acquistate e usate per abbellire i nostri balconi e giardini. La ragione è che possono dare alla luce fiori meravigliosi e coloratissimi. Questo spesso spinge le persone a volerla per uno spettacolo da fare invidia se si guardano i propri terrazzi.

Per una loro conservazione duratura nel tempo, è bene tenere sempre presente che si devono mettere dentro durante le giornate più fredde. Ma ci sono anche altre cause che possono non far fiorire questa pianta nel modo corretto.

In più occasioni noi della Redazione di ProiezionidiBorsa ci siamo occupati di come avere gerani fioriti a lungo. Nelle prossime righe, diremo che per avere dei gerani splendidi e rigogliosi ecco 3 consigli utilissimi da seguire.

Giusta quantità di luce e rinvaso

Il primo suggerimento è mettere i gerani in una zona luminosa. Infatti, hanno bisogno della corretta quantità di luce naturale perché quella artificiale non è sufficiente. Questo però non significa esposizione diretta ai raggi solari, ma che bisogna fare attenzione al tipo di ambiente a cui è abituata la pianta.

Ciò significa che se solitamente si trovano in un ambiente ombroso il cambiamento potrebbe farle morire. Quindi in questo caso bisogna evitare la luce diretta perché comunque i gerani possono fiorire anche in penombra.

Il secondo suggerimento è che per crescere i gerani hanno bisogno del giusto spazio. Una volta portata a casa la prima cosa da fare è rinvasarla in un vaso più grande.

Così facendo avrà il giusto spazio per crescere e maggiori nutrienti derivanti dalla maggiore quantità di terriccio.

Per avere dei gerani splendidi e rigogliosi ecco 3 consigli utilissimi da seguire

Infine il terzo e ultimo suggerimento è quello di prevenire l’arrivo della farfalla del geranio.

È un insetto che causa tantissimi danni alla pianta perché perfora gli steli e ne mangia l’interno. Quindi bisogna procurarsi dei prodotti ad hoc per combatterla e per questo è bene rivolgersi ad un buon vivaista.

Approfondimento

Per gerani strepitosi che i vicini ci invidieranno è questo il segreto da sapere