La si ritiene una pianta invasiva, solo perché cresce in fretta. Stiamo parlando della borraggine. Molti l’estirpano e la bruciano senza conoscere le sue particolari virtù. Ecco perché non conviene mai estirpare la pianta amica della salute femminile nonché ottimo concime per giardini.

Piante che riempiono orto e giardino

Nel giardino a volte cresce una pianta dai fiorellini a stella di colore viola, molto carini a vedersi. Il resto della pianta è coperto da peluria. È la borragine che cresce in fretta e rischia di coprire alcune zone del giardino. Molti la ritengono un’erba infestante, forse perché non ne conoscono le proprietà.

Ma a pensarci bene anche la menta è infestante. Infatti in genere si coltiva in vaso e perciò non mostra tutta la sua capacità di crescita. Ma se piantata nel terreno, invece, la menta oltre a profumare piacevolmente l’aria, si sviluppa rapidamente.

La pianta di borragine è diffusa da Nord a Sud, ama il pieno sole e da aprile fino a tutt’ottobre la si trova rigogliosa. Non ha bisogno di grandi cure e non richiede fertilizzanti. Solo nel vaso o nel terreno che l’accoglie per la prima volta. Se però il terreno è povero, non cresce bene. Preferisce un terreno naturalmente fertile.

La borragine ad alcuni può sembrare piacevole d’aspetto, altri invece non amano la sua peluria proprio fin sotto i suoi petali violacei. E non a caso anticamente i tintori di stoffe provenzali e toscani la utilizzavano per il suo splendido colore che dava sul turchese. Non a caso è un’erba molto diffusa in Toscana ancora oggi, non amando i climi freddi.

Anche se alcuni non l’apprezzano esteticamente, tuttavia potrebbero amarne le virtù, soprattutto le donne. Infatti grazie alle sue proprietà sembra che possa aiutare nella sindrome premestruale.

Ma fra le sue caratteristiche, ve n’è una molto pratica ed utile per orti e giardini. Essendo una pianta che cresce e si espande facilmente, anticamente la si utilizzava a favore dello stesso orto. Si tagliava e poi, essiccata, si bruciava. Le ceneri ricavate servivano per concimare i terreni d’orti e giardini. Si rivela così non un’erba da buttare, quanto piuttosto un prezioso alleato per risparmiare sulle spese. Anche l’ortica, che in genere si taglia e si butta, è un valido fertilizzante.

Utilizzo in cucina

I petali colorati della borraggine sono commestibili. Dopo averli lavati, si possono aggiungere a frittate e insalate. Anche le foglie possono arricchire frittate e zuppe.

Una pianta non da estirpare ma piuttosto da valorizzare. Ecco anche una pianta d’appartamento molto semplice da coltivare.