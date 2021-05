L’estate è sempre più vicina ed è anche il periodo in cui insetti e scarafaggi per il caldo e le temperature alte cominciano ad uscire dalle loro tane.

Il principale problema è rischiare, specialmente per chi abita in prossimità di giardini, di trovare il proprio appartamento invaso e non sapere come fare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Purtroppo, sono animali che oltre a fare impressione, possono trasmettere malattie e per questo motivo è importate porvi rimedio il prima possibile.

Esistono vari modi per combattere l’invasione degli scarafaggi, fra cui i prodotti come gli insetticidi ma ci sono anche soluzioni più economiche ed ugualmente efficaci. Le andremo a vedere qui di seguito.

Due rimedi naturali

Bisogna agire sull’odore per allontanarli e per esempio un’ottima soluzione può essere l’alloro o l’ammoniaca. Entrambi emanano un odore estremamente pungente che li irrita e li allontana.

In particolare, si possono aggiungere due tazze di ammoniaca in un secchio pieno d’acqua e gettarlo nel lavandino e nel water. L’odore pungente impedirà alle blatte di salire su dalle tubature.

Attenzione però che questa operazione per avere efficacia deve essere ripetuta una volta ogni due settimane. Un’altra soluzione naturale può essere la miscela di pepe aglio e cipolla.

Basterà un cucchiaio di polvere di pepe di Caienna, una fetta di cipolla, uno spicchio d’aglio e mescolare tutto insieme ad un litro d’acqua. Si aspetta un ora e poi si aggiunge anche un cucchiaio di sapone liquido.

Infine, basterà applicare questa miscela su tutti i luoghi della casa da cui gli scarafaggi escono e l’odore della miscela li farà fuggire.

Ecco l’alimento che manderà via gli scarafaggi

Infine, nessuno si immagina che grazie a questo alimento naturale potremo dire finalmente addio a scarafaggi ed insetti in estate. Stiamo parlando del cetriolo, o meglio delle sue bucce.

Infatti, le bucce di cetriolo messe dentro una lattina di alluminio nel corso della notte, allontaneranno tutte le blatte in men che non si dica. Il motivo è che durante la notte i succhi di cetriolo reagiranno con la lattina producendo un odore che gli scarafaggi non potranno sopportare.

Le blatte scompariranno ma l’aspetto negativo è l’odore sgradevole che bisognerà eliminare aprendo tutto. Per questa ragione nessuno si immagina che grazie a questo alimento naturale potremo dire finalmente addio a scarafaggi ed insetti in estate.