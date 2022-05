Le maniglie dell’amore sono forse uno degli inestetismi più odiati da uomini e donne. Questi accumuli di grasso localizzato spesso sono tra i più difficili da eliminare, anche più dei chili di troppo. Siamo lì nel camerino per provarci un paio di jeans nuovi o una gonna ed ecco che spuntano subito fuori. In alcuni casi si trasformano proprio in fastidiosi rotolini ai lati della zona lombare che proprio odiamo. Eppure, alcune persone, anche quando prendono peso, non le hanno. Com’è possibile?

Questo succede perché ognuno è diverso e può accumulare il grasso in punti differenti in base alla propria predisposizione. In ogni caso, è possibile liberarsene, o almeno ridurli considerevolmente, ma non è sempre facile, c’è bisogno di costanza e pazienza. Soprattutto perché, spesso e volentieri, la loro formazione è frutto di anni di una dieta ipercalorica. Una sana alimentazione e dell’attività fisica sono quello che ci vuole per disfarsene.

Per sbarazzarci delle maniglie dell’amore e avere la pancia più piatta dopo i 40 anni sarebbero questi gli esercizi adatti

Prima di passare agli esercizi è bene specificare che l’attività cardio è sempre molto utile in questi casi. Anche solo una camminata veloce, combinandovi degli esercizi per le braccia, potrebbe velocizzare l’ottenimento dei risultati sperati. Fare attività fisica, a prescindere dall’intensità, porta incredibili benefici per la salute, oltre che ridurre la massa grassa. Passando agli esercizi, non è necessario fare centinaia di addominali obliqui come potremmo pensare. Anche piccoli esercizi, come le torsioni del busto, potrebbero essere di grande aiuto per ridurre i rotolini. Procediamo quindi con qualche minuto di torsioni del busto, con le mani sui fianchi, anche mentre aspettiamo che salga il caffè.

3 esercizi facili e veloci da fare a corpo libero

Il primo esercizio che proponiamo viene chiamato russian twist. Seduti a terra, posizione supina e gambe piegate che dovremo sollevare da terra. Il nostro corpo dovrà formare una sorta di V con il busto e le cosce e dovremo tenerla per almeno 30 secondi. Ora ruotiamo il busto a destra e sinistra, anche senza alcun peso, e ripetiamo per 2 volte. Passiamo poi all’esercizio della bicicletta, super facile, sempre da fare a terra. Ma invece di muovere solo le gambe, come se pedalassimo, ruotiamo anche il busto. Con le mani dietro la testa, facciamo sfiorare il gomito destro con il ginocchio sinistro e viceversa. Continuiamo per 30 secondi e riposiamo per altri 15, e facciamo almeno 2 serie.

Finiamo poi con l’esercizio dello scalatore, pancia sotto e schiena ben dritta come posizione di partenza. Muoviamo le gambe come se dovessimo scalare una montagna, ma con le anche aperte, stando sul posto. Stessi tempi dell’esercizio precedente e aumentiamo man mano che facciamo pratica. Quindi, per sbarazzarci delle maniglie dell’amore possiamo provare con questi facili esercizi da fare anche in casa. L’allenamento e l’attività fisica sono fondamentali per tonificare, ma vanno sempre combinati a una sana e giusta alimentazione. Non è semplice eliminare il grasso localizzato, questo vale anche per la pancia o per le braccia flaccide.

