Per chi ama l’arte, l’architettura e la storia l’Italia offre sicuramente una panoramica di bellezze da visitare. Ma non sempre soddisfa i gusti più raffinati o chi è in cerca di qualcosa di nuovo ed eccezionale. Per chi ha qualche giorno a disposizione e tanta voglia di ammirare monumenti storici ricchi di arte e bellezza, una meta potrebbe essere fuori dai confini italiani. Come, ad esempio, la Cattedrale di San Vito a Praga. Con le sue splendide vetrate e architettura gotica, è uno spettacolo che incanta gli occhi.

Viaggio breve a Praga, la Cattedrale di San Vito

All’interno del complesso architettonico del Castello di Praga troviamo la Cattedrale di San Vito. Si tratta della cattedrale più importante della Repubblica Ceca. La sua costruzione, iniziata nel 1344, si è conclusa solo nel 1929. Facile da comprendere, quindi, che al suo interno racchiuda oltre 5 secoli di influenze architettoniche. Per chi decide di visitare questo imponente edificio, è bene sapere che bisognerà dedicargli quasi l’intera giornata. Oltre alla cattedrale, infatti, sarà possibile visitare anche:

La Torre meridionale della Cattedrale;

il Vicolo d’oro;

parte del Castello di Praga.

Splendide vetrate e architettura gotica per questa cattedrale unica nel suo genere che deve essere vista almeno una volta

Con il suo imponente stile tardo gotico, la Cattedrale si pone al centro del castello, tra il secondo ed il terzo cortile. Due alte torri accolgono il visitatore, il cui occhio è subito catturato dal rosone centrale. Sulla facciata meridionale della costruzione si trova, invece, il campanile rinascimentale. Sulla porta della torre è possibile ammirare, dall’esterno, un enorme mosaico veneziano realizzato nelle vetrerie della Boemia che rappresenta il Giudizio Universale.

Se l’esterno lascia a bocca aperta per la sua imponenza, l’interno cattura per le numerose vetrate di eccezionale bellezza. Enormi (14 metri) e coloratissime, lasciano filtrare la luce del sole dall’esterno in giochi di luce unici. Alcune delle vetrate sono relativamente moderne. L’edificio si compone di due navate che affiancano quella centrale. L’interno è straordinariamente armonico e a metà della navata di destra è possibile ammirare la Cappella di San Venceslao. All’interno, la tomba con i resti del santo e dipinti che ne raccontano la vita. Proprio questa cappella è il fulcro dell’intera cattedrale.

Non è possibile visitare liberamente la Cattedrale di San Vito, visto che il suo ingresso è compreso nel biglietto per visitare il Castello e le sue attrazioni. Ma il prezzo di 250 corone (più o meno 10 euro) vale sicuramente la visita. All’interno del complesso architettonico è presente anche un bistrot in cui è possibile sedersi per mangiare o bere a prezzi abbastanza contenuti. Per chi decide, infatti, di passare al Castello di Praga l’intera giornata, sarà possibile pranzare in loco. Hot dog, baguette ma anche insalate come piatto unico sono compresi nel menù.

