Potremmo risparmiare un mucchio di soldi sulle bollette e sulle spese di casa con questi 5 geniali gadget che costano pochissimi euro

Quello che stiamo vivendo è uno dei periodi più difficili degli ultimi anni per quanto riguarda le spese. Il costo della benzina è alle stelle e gli importi delle bollette hanno raggiunto numeri da capogiro. Una situazione in cui diventa sempre più difficile risparmiare. Difficile ma non impossibile. In questo senso, la primavera in arrivo potrebbe darci una grossa mano. E, oltre al bel tempo, possiamo sfruttare in maniera intelligente la tecnologia per riuscire a mettere qualche soldo da parte. Ad esempio potremmo risparmiare un mucchio di soldi sulle bollette grazie ad alcuni gadget, che costano pochissimo e che potrebbero rivelarsi degli straordinari alleati. Ne abbiamo selezionati 5 che meritano un piccolo investimento.

Il misuratore di consumo elettrico

Uno dei dispositivi elettronici che non dovrebbe mai mancare in una casa è il misuratore di consumo elettrico. Possiamo trovarne in commercio ottimi esemplari a meno di 30 euro e ci consentirà di monitorare i consumi e gli sprechi di energia. I più avanzati si collegano allo smartphone tramite app e mostrano i consumi di ogni elettrodomestico di casa. Il gadget perfetto per evitare spese inutili e correggere le abitudini sbagliate.

Le lampadine WI FI a risparmio energetico

Le lampadine a risparmio energetico non sono certo una novità. Recentemente, però, sono arrivate in commercio lampadine che si collegano tramite WI FI agli assistenti virtuali. E permettono di regolare vocalmente l’accensione e l’intensità di illuminazione. Possiamo trovare online ottimi modelli a meno di 10 euro.

Le ciabatte intelligenti

Buona parte dell’importo delle bollette deriva dai dispositivi che lasciamo accesi in stand-by. Per risolvere il problema e abbattere i costi, possiamo puntare su una ciabatta intelligente. Con un semplice click ci permetterà di spegnere tanti elettrodomestici e ci farà risparmiare molto se siamo spesso fuori casa. Le migliori in commercio sono regolabili da remoto e costano meno di 30 euro.

Per risparmiare sul riscaldamento e sul gas, non avremo neanche bisogno della tecnologia. Possiamo invece imparare dagli insegnamenti delle nostre nonne e acquistare un set di para-spifferi per le finestre. Costano pochissimo, ci permetteranno di ridurre le dispersioni di calore e, a lungo andare, di risparmiare sulla bolletta del gas.

L’ultimo utilissimo gadget che dovremmo acquistare è il regolatore smart per il monitoraggio del consumo di acqua. Lo installeremo nella doccia e ci segnalerà quanta acqua sprechiamo e la temperatura giusta per risparmiare anche sul gas. Con una piccola ricerca online, possiamo trovare dispositivi di ottima qualità a meno di 30 euro.

