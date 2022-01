Avere capelli secchi, aridi e fragili è un problema che accomuna tantissime parsone, sia donne che uomini. Le cause potrebbero dipendere da diversi fattori, dall’alimentazione agli agenti atmosferici, dai prodotti utilizzati ad alcune patologie, e così via.

Per porre rimedio a questo problema, possiamo realizzare un balsamo naturale che potrebbe apportare dei benefici ai nostri capelli, rendendoli più morbidi e lucenti.

Ci serviranno soltanto due ingredienti

Per realizzare il nostro balsamo naturale avremo bisogno soltanto di due ingredienti: l’acido citrico ed i semi di lino.

Il primo ingrediente, come abbiamo visto più volte sulle nostre pagine, è molto efficace nelle pulizie di casa.

Tuttavia, non tutti sanno che esso, in alcuni casi, potrebbe essere anche molto efficace sui capelli. Infatti, con questo prodotto, si possono effettuare i cosiddetti risciacqui acidi, che sono fondamentali per avere capelli sempre lucidi e morbidi.

In pratica, ogni volta che facciamo lo shampoo, le squame dei capelli tendono ad aprirsi a causa dell’acqua calda e del pH dei detergenti. Ciò li renderebbe più deboli e più indifesi, anche nei confronti del calcare presente naturalmente nell’acqua.

Quindi, l’acido citrico, che è un potente anti calcare, risolverebbe tutti questi problemi, ristabilendo il pH acido dei capelli e richiudendo le squame.

Al posto dell’acido citrico molti utilizzano anche l’aceto o il limone, ma sono entrambi molto meno efficaci.

Il secondo ingrediente del nostro balsamo naturale sono i semi di lino. Questi ultimi, oltre ad essere un alimento importante per l’organismo, sono anche fondamentali per la salute e la bellezza dei nostri capelli. Infatti, da questi semi si possono ricavare gel, oli ed altri prodotti cosmetici come creme e shampoo, che possiamo trovare abbastanza facilmente in commercio.

Mai più capelli secchi, deboli e crespi come paglia con questo balsamo naturale da applicare dopo lo shampoo

Una volta scoperti gli ingredienti, vediamo ora come utilizzarli. Innanzitutto avremo bisogno di:

250 millilitri di acqua;

8 grammi di semi di lino;

un pizzico di acido citrico.

Per prima cosa, mettiamo l’acqua all’interno di un pentolino ed aggiungiamo l’acido citrico (ne basta veramente poco, anche la punta di un cucchiaino). Dopo di che, inseriamo i semi di lino in un sacchetto di tulle ed immergiamolo nel pentolino, tenendolo in ammollo per tutta la notte.

Il mattino seguente, strizziamo ed eliminiamo il sacchetto e portiamo a bollore l’acqua, spegnendo dopo circa 10 minuti.

A questo punto, possiamo versare il composto all’interno dei contenitori per il ghiaccio e conservarli in freezer per qualche giorno. Possiamo prelevare un cubetto all’occorrenza, ricordandoci di scongelarlo prima di utilizzarlo. Quindi, con il composto appena creato, potremmo non avere mai più capelli secchi, deboli e crespi. Ma come si applica sui capelli?

Modalità di utilizzo

Il composto che verrà fuori da questo procedimento avrà una consistenza leggermente densa, simile a quella di un balsamo diluito. Possiamo applicarlo sia sui capelli bagnati appena dopo lo shampoo, sia sui capelli asciutti, proprio come se fosse una spuma. Infine, si potrebbe utilizzare anche come se fosse un impacco per capelli, lasciandolo per circa un’ora in posa.